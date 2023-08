Αυτόπτης μάρτυρας για την επίθεση των Κροατών στη Ν. Φιλαδέλφεια: "Είχαν ρόπαλα, χτυπούσαν ό,τι έβρισκαν"

Ένας νεκρός, 8 τραυματίες και 98 συλλήψεις είναι ο τραγικός απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων που προκάλεσαν χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με τη συνδρομή Ελλήνων οπαδών, έξω από την OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" περιέγραψε καρέ - καρέ τα όσα είδε να συμβαίνουν: "10 παρά περίπου είχα το μαγαζί μισογεμάτο και κάποιος ήρθε και με ειδοποίησε. Ήρθε ένα άτομο της ΑΕΚ και είπε πως θα κάνουν κατέβασμα οι Κροάτες. Μου 'πε σιγά σιγά να διώξω τον κόσμο", λέει αρχικά.

"Μετά από 10 λεπτά άρχισαν να βάζουν φωτιές. Γύρω στα 200-300 άτομα άρχισαν και τα έσπαγαν όλα. Στο κατέβασμα αρχίζει και αδειάζει το μαγαζί, πετάγανε καρέκλες ο ένας στον άλλο και συναντήθηκαν με 20-30 ΑΕΚτζήδες", περιγράφει για να προσθέσει έπειτα:

Για τον νεκρό φίλο της ΑΕΚ λέει πως τον "βρήκαν με μαχαιριές και τον μετέφεραν αιμόφυρτο", ενώ "άλλος αιμόφυρτος, Κροάτης, ήταν εδώ μπροστά στο μαγαζί σε άσχημη κατάσταση".

Αναφερόμενος στους χούλιγκαν, λέει χαρακτηριστικά: "Είχαν άγριες διαθέσεις (...). Χτυπάγανε παντού, ό,τι έβρισκαν. Μισή ώρα κράτησε το συμβάν. Είχαν πολύ άγριες διαθέσεις, είχαν ρόπαλα, ήταν οργανωμένοι".

Τέλος, ο ίδιος αναφέρει πως "είχε ακουστεί πως θα γίνει".

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα 100-120 οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα, παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena.

Οι Κροάτες φαίνεται ότι έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, καθώς φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα αυτοκίνητά τους σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη, όπου συναντήθηκαν με οπαδούς άλλης ομάδας και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια και με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

