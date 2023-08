Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ στα επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09:37

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακρίνονται οι συλληφθέντες στα χθεσινά αιματηρά επεισόδια έξω από την OPAP ARENA, στην Νέα Φιλαδέλφεια, μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 22χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Ο 22χρονος χτυπήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από Κροάτη οπαδό, ενώ συνολικά στα επεισόδια τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, πέντε Έλληνες και τρεις Κροάτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 96 συλλήψεις: οι 88 είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες

08.08.2023, Street fight, AEK Athens🇬🇷 (from left) vs BBB (Dinamo Zagreb, right🇭🇷) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/TINYrMUYDP

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα 150-200 οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα, παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena.

Οι Κροάτες φαίνεται ότι έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, καθώς φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα αυτοκίνητά τους σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη, όπου συναντήθηκαν με οπαδούς άλλης ομάδας και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια και με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt