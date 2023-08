Η εκδήλωση του Ολυμπιακού 'The Night of the Legend' προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη αποκλειστικά στη Nova!

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του μπάσκετ και στους συνδρομητές της να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στο Novasports 4 την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου (20:30) τη μεγάλη εκδήλωση "The Night of the Legend" που διοργανώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΣΕΦ προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη τιμώντας τον για την προσφορά του.

Το special event στη διάρκεια του οποίου θα αποσυρθεί η φανέλα του V-Span, θα έχει πολλές εκπλήξεις, εκλεκτούς προσκεκλημένους παγκοσμίου βεληνεκούς καθώς και πολλές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει φιλικός αγώνας των νταμπλούχων Ελλάδας με μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Armani Milano. ​​​​​​

To Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα γίνουν στο παρκέ του ΣΕΦ προς τιμήν του σπουδαίου αθλητή που τίμησε το ελληνικό μπάσκετ τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Οι σπουδαιότερες στιγμές της εκδήλωσης, θα φιλοξενηθούν επίσης στο novasports.gr και στους επίσημους λογαριασμούς Novasports στα social media.

