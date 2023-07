"Η επερχόμενη αταξία" το νέο βιβλίο του Κώστα Στούπα

- Ποια είναι η σχέση της βροχής με τη δημοκρατία και της βιομηχανικής επανάστασης με την γυναικεία χειραφέτηση και τους γάμους των ομοφυλοφίλων;

- Γιατί ο Τζέιμς Βατ συνεισέφερε περισσότερο από τον Κάρολο Μαρξ στην κατάργηση της δουλείας και προσεχώς της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο;

- Τι προμηνύουν τα απανωτά ρεκόρ του S&P 500 και της τιμής του χρυσού;

Διαβάζοντας μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα που θέτει το οπισθόφυλλο του νέου βιβλίου του αρθρογράφου του Capital.gr Κώστα Στούπα, ο αναγνώστης αντανακλαστικά ενδεχομένως να αναρωτηθεί πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους και θα προσπαθήσει να βάλει σε... τάξη τα δεδομένα που του παρουσιάστηκαν αναπάντεχα μπροστά του.

Η εισαγωγή του βιβλίου

Ζούμε στην καλύτερη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας στην οποία θα μπορούσε κάποιος να έχει γεννηθεί και ζήσει. Στις πλούσιες χώρες της Δύσης, ο μέσος άνθρωποςαπολαμβάνει πλούτο και ανέσεις, τις οποίες σε παλαιότερες εποχές δεν απολάμβαναν ούτε οι μεγιστάνες του πλούτου και οι βασιλιάδες. Στη Δύση σήμερα σπάνια θα μπορέσει κάποιος να βρει σπίτι χωρίς ζεστό νερό, αποχέτευση, ψυγείο, τηλεόραση, ιντερνέτ ή αυτοκίνητο... Κάποιος που θέλει να σπουδάσει μπορεί να το καταφέρει εύκολα, ακόμη και σε φτωχές χώρες όπως η Ελλάδα. Η ευζωία των τελευταίων δεκαετιών έχει αυξήσει το μέσο ύψος των Δυτικών και έχει επιμηκύνει ιδιαίτερα το προσδόκιμο ζωής.

Όποιος θέλει να πλουτίσει μπορεί επίσης να τα καταφέρει, αρκεί να έχει ιδέες και όρεξη για δουλειά. Ο ρόλος των μονοπωλίων και των ελίτ που περιόριζαν την πρόσβαση των "αουτσάιντερ" είναι θεσμικά περιορισμένος. Η Δύση ξεπέρασε τους άλλους σε ευημερία χάρη στις ελεύθερες αγορές, τη δημοκρατία και τους θεσμούς ανοιχτής πρόσβασης στην κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα αυτοί που είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους είναι ελάχιστοι. Αυτοί μάλιστα που είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν τις κοινωνίες και το οικονομικό και πολιτικό μοντέλο των δυτικών καπιταλιστικών δημοκρατιών, είναι ακόμη λιγότεροι...

Σε όλες τις έρευνες λίγοι, είναι αυτοί που πιστεύουν πως οι επόμενες γενιές θα ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες. Επιπλέον, οι μισοί δυτικοί δεν αντέχουν τους άλλους μισούς και όλοι δυσανασχετούν με όλους, γιατί προφανώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2023, όταν έγραφα αυτήν την εισαγωγή, έπεσε στα χέρια μου μια δημοσκόπηση της Rass1 όπου στην ερώτηση "Ποιο κόμμα σάς κάνει να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια;" το 36% απαντούσε κανένα από τα δύο. Το 34,3% απαντούσε η Νέα Δημοκρατία και το 14,3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούσε το ΚΙΝΑΛ με 6,5%. Η απάντηση "κανένα από τα δύο" στην πραγματικότητα σημαίνει κανένα απ’ όλα. Τούτο δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο.

Σε μια δημοσκόπηση της YouGov2 που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2021 στις ΗΠΑ, διαπιστωνόταν πως το 41% των Δημοκρατικών θεωρεί τους Ρεπουμπλικάνους όχι "πολιτικούς αντιπάλους" αλλά "εχθρούς". Το 57% των Ρεπουμπλικάνων τρέφει ανάλογα αισθήματα για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αμφότεροι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ζουν σε μια από τις πλουσιότερες και πιο ελεύθερες χώρες του πλανήτη, τα σύνορα της οποίας θα ήθελαν να περάσουν εκατομμύρια άνθρωποι εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να εργαστούν και να ζήσουν εκεί.

Τους λόγους αυτού του διχασμού και της σχεδόν παθολογικής δυσαρέσκειας θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε σε αυτό το βιβλίο. Το ίδιο θα κάνουμε και για τις πιθανές συνέπειες στις οποίες θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η κατάσταση.

Κάποιοι διατείνονται πως όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός πως ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε φάση παρακμής και η αλήθεια είναι πως διαθέτουν αρκετά πειστικά επιχειρήματα γι’ αυτό. Το τεράστιο χρέος σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και τα αυξημένα επιτόκια είναι ένα από αυτά. Η δημογραφική γήρανση σε συνδυασμό με τις μεταναστευτικές πιέσεις αποτελούν άλλη μια αιτία. Η ραγδαία άνοδος της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος χωρών όπως η Κίνα, αυξάνει τις πιθανότητες παγκόσμιας σύρραξης. Ο βαθύς διχασμός των δυτικών κοινωνιών σε συνδυασμό με τον άκρατο "φιληδονισμό", τον κρατισμό, τον προστατευτισμό και τον οικονομικό παρασιτισμό συνιστούν μια άλλη κατηγορία κινδύνων. Η χειρότερη κατηγορία κινδύνων όμως αφορά την απώλεια από τον δυτικό άνθρωπο της διάθεσης για αναπαραγωγή, πλουτισμό και κυριαρχία. Η σύγχυση σε ό,τι αφορά τον ταυτοτικό και έμφυλο προσδιορισμό αποτελεί άλλη μια επικίνδυνη παγίδα.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που προαναγγέλλεται το τέλος της Δύσης ούτε ενός πολιτισμού. Στο αρχαιολογικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης υπάρχει μια επιγραφή που αποδίδεται σε κάποιο βασιλιά Naram-Sin της Μεσοποταμίας πριν 5.000 χρόνια περίπου, που αναφέρει: Έχουμε πέσει σε κακούς καιρούς και ο κόσμος έχει γεράσει και έχει πονηρέψει. Η πολιτική είναι πολύ διεφθαρμένη. Τα παιδιά δεν σέβονται πλέον τους γονείς τους.

Εκδοχές της παρακμής σαν την παραπάνω, αν ψάξουμε, μπορούμε να ανακαλύψουμε πάμπολες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, καθώς οι μεγαλύτεροι πάντα ανησυχούσαν για τις συμπεριφορές των νεότερων και οι νεότεροι κατά καιρούς θεωρούσαν δεδομένα αυτά που απέκτησαν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Οι της γενιάς των "boomer", σαν και εμένα, π.χ., δεν έχουν παρά να θυμηθούν τις αντιδράσεις των γονέων και των παππούδων όταν ως έφηβοι άφηναν μακρύτερα μαλλιά ή φορούσαν κοντές φούστες και διασκέδαζαν θορυβωδώς με τα ραπίσματα ηλεκτρικών κιθάρων. Είθισται οι μεγαλύτεροι να θεωρούν ως μέτρο προόδου και ισορροπίας τις συνήθειες της δικής τους νεότητας και να διαισθάνονται πως οι συνήθειες των νεότερων προμηνύουν το τέλος του κόσμου.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως παρά τις κατά καιρούς ανησυχίες, ο κόσμος εδώ και μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πάει από το καλό προς το καλύτερο.

Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πως κατά διαστήματα λείπουν οι λιμοί, οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές. Για την ακρίβεια υπάρχουν περίοδοι επιτάχυνσης της προόδου και της ευημερίας και περίοδοι οπισθοδρόμησης, σκοταδισμού και εξαθλίωσης. Κατά κανόνα, φαίνεται να ισχύει αυτό που έχει γράψει ο Κικέρωνας, ο οποίος διείδε και στην εποχή του κάποια επερχόμενη παρακμή:

– Οι χαλεποί καιροί δημιουργούν τους δυνατούς ανθρώπους.

– Οι δυνατοί άνθρωποι φτιάχνουν τους καλούς καιρούς.

– Οι καλοί καιροί εμψυχώνουν διεφθαρμένους ανθρώπους.

– Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι φέρνουν τους δύσκολους καιρούς.

Υπό αυτή την έννοια, κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν βρισκόμαστε πριν από μια περίοδο επιτάχυνσης της προόδου και της ευημερίας ή πριν από μια περίοδο "δημιουργικής καταστροφής" των διεφθαρμένων συνηθειών προκειμένου να δημιουργηθούν οισυνθήκες που θα φέρουν καλύτερους καιρούς…

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Δύση και ο δυτικός άνθρωπος, αρχής γενομένης από την ελληνική κρίση χρεοκοπίας του 2010. Η εκτίμηση του βιβλίου συγκλίνει με την άποψη που υποστηρίζει πως η ελληνική κρίση δεν ήταν παρά ένας προπομπός και μικρογραφία αυτού που θα ακολουθήσει συνολικά στη Δύση τα επόμενα χρόνια. Καθώς η Δύση παραμένει το δυναμικότερο και δημιουργικότερο κομμάτι του κόσμου, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ελληνική οικονομική περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας πυροδοτήθηκε από μια κρίση χρέους, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε κοινωνική και πολιτική χρεοκοπία. Η ελληνική χρεοκοπία, όπως και το διεθνές χρηματοπιστωτικό κραχ του 2008, πυροδότησαν ένα domino effect που απείλησε να συμπαρασύρει όλο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τούτο συνέβη γιατί το διεθνές χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα είναι τόσο αλληλοεξαρτημένο και μοχλευμένο που η κατάρρευση ενός μικρού περιφερειακού τμήματος μπορεί να προκαλέσει αλλεπάλληλους κραδασμούς πολλαπλάσιας ισχύος στην καρδιά του συστήματος.

Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, εξετάζουμε τη φύση και τα αίτια του μεγάλου διχασμού στις δυτικές κοινωνίες, όπου η μισή κοινωνία θεωρεί την άλλη μισή εχθρό με τον οποίο δεν μπορεί να συνυπάρξει στη χώρα. Στη συνέχεια αναλύουμε τα αίτια και τις συνέπειες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κραχ του 2008. Οι συνέπειες ήταν η αμφισβήτηση από μια σειρά αναδυόμενων δυνάμεων της ισχύος της Δύσης και της ικανότητας να προβάλλει τον εαυτό της ως μοντέλο προς μίμηση. Άλλη μια συνέπεια της κατάστασης των τελευταίων δεκαετιών ήταν ο πολλαπλασιασμός του χρέους, της ανισότητας και της κοινωνικής δυσαρέσκειας που τροφοδοτούν την ενίσχυση των άκρων και του λαϊκισμού.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε τους θεσμούς και τις αξίες που εκτόξευσαν μετά το 1600 τη Δύση σε κυρίαρχη οικονομική και πολιτική δύναμη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι θεσμοί ανοιχτής πρόσβασης και οι ελεύθερες αγορές που υιοθέτησαν πολλές δυτικές κοινωνίες αποτέλεσαν δύο από τα ισχυρά όπλα της δυτικής κυριαρχίας. Εξετάζουμε όμως και κάποια συμπτώματα καταστρατήγησης και απώλειας αυτών των πλεονεκτημάτων, τα οποία ενδεχομένως κυοφορούν την παρακμή.

Στο τρίτο μέρος αναδεικνύουμε τον χαρακτήρα της "μαλθακότητας" και του "φιληδονισμού" που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο δυτικό άνθρωπο. Η εκρηκτική ευημερία για δυο τρεις γενιές χωρίς πολέμους και λιμούς μετατρέπει τους ανθρώπους από "μάρμαρο" και "σίδερο" σε ανθρώπους από "βούτυρο". Ο δυτικός άνθρωπος κινδυνεύει από την οικονομική και πολιτική επιτυχία του δυτικού μοντέλου. Αναλύουμε, επίσης τους οικονομικούς όρους που στηρίζουν τη γυναικεία χειραφέτηση και τη χειραφέτηση των ομοφυλοφίλων. Η χειραφέτηση των γυναικών χάρη, στην οικονομική τους ανεξαρτησία, άνοιξε τον δρόμο για τα δικαιώματα των σεξουαλικών και πολιτισμικών μειονοτήτων. Η εισβολή των ταυτοτικών μειονοτήτων στην κεντρική πολιτική σκηνή οδηγεί τους δύο πολιτικούς πόλους στα άκρα και τις δυτικές κοινωνίες στην απώλεια της ισορροπίας τους. Ο διαφωτισμός ως προάγγελος του ανθρωπισμού κατάφερε να απομακρύνει τον Θεό από το κέντρο του σύμπαντος και στη θέση του να βάλει τον άνθρωπο και τις ακόρεστες και αντιφατικές του επιθυμίες. Αυτό φαίνεται πως έχει οφέλη και παρενέργειες.

Στο τέταρτο μέρος εξετάζουμε τα της δημογραφικής γήρανσης και της μαζικής μεταναστευτικής εισβολής στις δυτικές κοινωνίες. Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο ισχυρίζονται οι ακροδεξιοί που ονειρεύονται νέες σταυροφορίες, αλλά και ούτε τόσο ρόδινη όσο υποστηρίζουν οι εθνο- και δυτικο-μηδενιστές της άλλης πλευράς. Στη συνέχεια αναλύουμε τις φάσεις που εκδηλώνεται μια δημογραφική πλημμυρίδα και μια άμπωτη. Η διαφορά των φάσεων αυτών αποτελεί σημαντική πυξίδα στην ανάδειξη και υποχώρηση λαών, χωρών και πολιτισμών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη θεωρία της τέταρτης στροφής των Νιλ Χάου και Γουίλιαμ Στράους. Οι Χάου και Στράους πιστεύουν πως κάθε γενιά, από τις τέσσερις περίπου που χωράει κάθε αιώνας, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα οποία προάγουν τις δικές της ιδιαίτερες συμπεριφορές. Οι γενιές που οδηγούν τη Δύση σήμερα βρίσκονται προ της "τέταρτης στροφής". Ο τρόπος που θα την χειριστούν θα κρίνει το μέλλον της Δύσης ως κυρίαρχης δύναμης.

Στο πέμπτο μέρος εξετάζουμε την παρούσα συγκυρία από την οπτική γωνία των ιστορικών κύκλων της ακμής και της παρακμής των πολιτισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο υπόδειγμα που είχε αναπτύξει ένας ξεχασμένος σήμερα, Αμερικάνος ιστορικός του περασμένου αιώνα, ο Κάρολ Κουίγκλι. Ο Κουίγκλι πίστευε πως κάθε πολιτισμός περνάει περίπου από 7 στάδια ανασύνθεσης, σύνθεσης και αποσύνθεσης: Το μείγμα, την κυοφορία, την επέκταση, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την αυτοκρατορία, την παρακμή και την εισβολή. Διεξοδικά προσεγγίζεται επίσης και η ανάλυση του Αμερικάνου διαχειριστή κεφαλαίων και ερασιτέχνη ιστορικού, Ρέι Ντάλιο, ο οποίος πιστεύει πως η Δύση έχει μπει σε αμετάκλητο κύκλο παρακμής. Ο Ντάλιο πιστεύει πως οι κύκλοι της εσωτερικής και εξωτερικής τάξης παίζουν καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό και πολιτικό δυναμισμό μιας κοινωνίας. Στη συνέχεια προσεγγίζουμε την κυκλική θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης με βάση τους μεγάλους κύκλους του Νικολάι Κοντράτιεφ, του διασημότερου Σοβιετικού οικονομολόγου στη Δύση που πέθανε σε ένα στρατόπεδο εργασίας στη Σιβηρία. Από την ίδια οπτική περιγράφουμε και την κυκλική θεώρηση της ανόδου και πτώσης των χρηματιστηρίων από τον Ρ.Ν. Έλιοτ.

Στο έκτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας της σημερινής ιστορικής συγκυρίας με θεμελιώδεις όρους της βιολογίας και της ενέργειας. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάψει ποτέ να είναι βιολογικοί οργανισμοί και να συμπεριφέρονται ως τέτοιοι. Κατά συνέπεια, η ιστορία δεν είναι παρά μια προέκταση της βιολογίας και των λειτουργιών της. Με ακόμη βαθύτερη προσέγγιση, οι βιολογικοί οργανισμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίκοι αλυσίδας στους αέναους μετασχηματισμούς της ενέργειας και της ύλης στο σύμπαν. Το ενεργειακό μοντέλο κάθε τροφικής αλυσίδας ή κοινωνίας καθορίζει τα ήθη και τις αξίες των οργανισμών που την συγκροτούν. Κατά συνέπεια, η βιολογία και το ενεργειακό μοντέλο παίζουν σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και δρούμε.

Στο έβδομο μέρος, που είναι και ο επίλογος, προσπαθούμε να συγκεράσουμε κάποια συμπεράσματα για τα αίτια και κάποιες πιθανές συνέπειες. Προκειμένου να αναδείξουμε καλύτερα τις επιμέρους προκλήσεις, τις διαχωρίζουμε σε πέντε παγίδες στις οποίες έχειπεριέλθει ήδη ή περιέρχεται σταδιακά η Δύση.

Στο τελευταίο κεφάλαιο προσεγγίζουμε τη παρούσα συγκυρία όπως διαμορφώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η συσπείρωση από τη μια πλευρά των δημοκρατιών της Δύσης στο πλευρό της Ουκρανίας και των ολιγαρχιών της Ανατολής στο πλάι της Ρωσίας ορίζει τα δύο στρατόπεδα και το πεδίο του νέου ανταγωνισμού που αναδύεται. Το ερώτημα είναι αν ο δυτικός άνθρωπος διατηρεί κάτι από το πνεύμα του Οδυσσέα, του Τζέιμς Βατ ή του Χένρι Φορντ, που οδήγησαν τη Δύση να κάνειτη διαφορά…

1 Δημοσκόπηση της εταιρείας RASS για λογαριασμό του Action 24. Πηγή: iefimerida.gr, 23/01/2023

2 Philip Bump, Most Republicans see Democrats not as political opponents but as enemies, Analysis by The Washington Post, 10/02/2021

- Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο

Το βιβλίο του Κώστα Στούπα "Η επερχόμενη αταξία" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Κώ­στας Στού­πας γεν­νή­θη­κε στα Γι­άν­νε­να το 1962 και με­γά­λω­σε στη Δυ­τι­κή Γερ­μα­νία. Από τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’90 ασχο­λεί­ται με τη δη­μο­σι­ο­γρα­φία και την αρ­θρο­γρα­φία γύ­ρω από θέ­μα­τα που αφο­ρούν τις χρη­μα­τι­στη­ρι­α­κές αγο­ρές, την οικο­νο­μία και τις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις. Έχει ερ­γα­στεί με­τα­ξύ άλ­λων στον Επεν­δυ­τή, στην Ημε­ρη­σία, στο MegaChanel και στο StarChannel, στον Planet FM και στον Real FM. Από το 2008 αρ­θρο­γρα­φεί στο Capital.gr και το Κε­φά­λαιο.