JA Greece: H Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης για 2η συνεχόμενη χρονιά

Κύμα ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας προκάλεσε η κατάκτηση του πρώτου βραβείου από την ελληνική μαθητική "start up" Isometricks, στον σπουδαίο Πανευρωπαϊκό Τελικό του Junior Achievement Europe GEN-E 2023, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023, στην Κωνσταντινούπολη. H Ιsometricks κέρδισε το "χρυσό μετάλλιο" και αναδείχθηκε "Company of The Year 2023", Καλύτερη Μαθητική "Start Up" της Ευρώπης για το 2023.

H Isometricks, από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το προϊόν της, το WIZZLE, ένα καινοτόμο επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετριών που έχει κρυμμένα μαθηματικά και ευεργετική επίδραση στον εγκέφαλο, ενθουσίασε κριτές και κοινό και ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα/διαγωνισμός "Εικονική Επιχείρηση - Company Program 2023" του JA Greece, τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται κάθε χρόνο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η κατάκτηση της Ευρωπαϊκής κορυφής από την Isometricks έχει διπλάσια αξία καθώς ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία λόγω της Πανευρωπαϊκής πρωτιάς πέρυσι στον ίδιο διαγωνισμό της ελληνικής ομάδας Microgreens Magicgreens από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει το πρώτο βραβείο η Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και όμως έγινε! H Ιsometricks και το JA Greece, έγραψαν παγκόσμια ιστορία.

Είναι η πρώτη φορά, στα 104 χρόνια ζωής του Junior Achievement (ιδρύθηκε το 1919), που μια χώρα κερδίζει το πρώτο βραβείο της ηπείρου της στο πρόγραμμα/διαγωνισμό "Εικονική Επιχείρηση - The Company Program" για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ιστορική αυτή επιτυχία δείχνει πόσο άξιζαν τα παιδιά το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο και ότι δεν υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες όταν μια ομάδα εργάζεται σκληρά και καινοτομεί. Σε λίγους μήνες η Isometricks θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό του Junior Achievement Worldwide στον οποίο θα διαγωνιστούν οι νικήτριες ομάδες του πρώτου βραβείου από την Ευρώπη, την Αφρική, τις ΗΠΑ, την Λατινική Αμερική, την Ασία και τις Αραβικές χώρες.

Η αγωνιστική πεντάδα της "Isometricks" αποτελείται από την Κορίνα Μαλασίδη, τον Ιωάννη Τερψιάδη, την Φαίη Κατσάνου, την Μαρίνα Γιακουμόγλου και τον Νικόλαο Σίββα ενώ συνολικά η ομάδα αποτελείται από 17 μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου που είναι: Αιμιλία Βουκουρεσλή, Χριστόφορος Ζήρνας, Απόστολος Κουλτούκης, Μαρία Μιμίδου, Στυλιανή Τσούκα, Θωμάς Στεφανίδης, Εμμανουήλ Τσιντάρης, Παναγιώτης Τσιντάρης, Άρτεμις Τσιουντουκίδου, Σωκράτης Ουζούνης, Ανδρέας Ομήρου, Κωνσταντίνα Σαραφείδη.

Οι καθηγητές που υποστήριξαν και καθοδήγησαν τα παιδιά είναι ο Νίκος Τερψιάδης, η Άννα Ματσιώρη και η Κυριακή Βασιλού από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μετά την βράβευσή τους, μαθητές και καθηγητές, δήλωσαν: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εκπροσωπήσαμε επάξια την Ελλάδα κατακτώντας την πρώτη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του JA Europe. Μάθαμε πολλά, διευρύναμε τους ορίζοντές μας και ξεκινούμε την προετοιμασία για να εκπροσωπήσουμε την Ευρώπη στον παγκόσμιο τελικό. Ευχαριστούμε θερμά το JA Europe, το JA Greece με τους υπέροχους ανθρώπους του και ιδιαίτερα τον κ. Αργύρη Τζικόπουλο, τις κυρίες Ιωάννα Κυπριώτη, Ελίζα Παυλίδη, Μαρία Γιαννέτου, Φωτεινή Κοκκινάκη, Φωτεινή Τουρνή, τον διεθνούς φήμης Brand Strategist κ. Peter Economides, τους μέντορές μας από την ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης κ. Παπαδόπουλο και κ. Βαρελά και τον Inspirational Μentor μας, Διευθυντή της "Καθημερινής" κ. Αλέξη Παπαχελά."

Η συγκινητική στιγμή της βράβευσης:

O Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece Aιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου, δήλωσε: "Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα της Isometricks για την τεράστια επιτυχία τους. Κατάφεραν όχι μόνο να κατακτήσουν την κορυφή αλλά και να φέρουν στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά το κορυφαίο βραβείο του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού. Η επιτυχία των παιδιών αποδεικνύει οτι η έμπνευση, η επιμονή, η συνεργασία ανοίγουν δρόμους επιτυχίας. Το JA Greece υποστηρίζει με συνέπεια και σοβαρότητα εδώ και δύο δεκαετίες τη νέα γενιά της Ελλάδας".



Στην δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece, Αργύρης Τζικόπουλος, τόνισε: "Η Isometricks από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ομάδα του JA Greece κατάφεραν κάτι ανεπανάληπτο. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατακτήσαμε το βραβείο "Company of the Year" στο GEN_E του JA Europe, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι καλές και δουλεμένες ιδέες και ομάδες αναδεικνύονται και αγγίζουν την κορυφή. Είμαστε περήφανοι αλλά πρωτίστως είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό και αλλάζει τις νέες γενιές ανθρώπων στην Ελλάδα, βοηθώντας τους να βρουν τις κλίσεις τους και να τις ακολουθήσουν. Το μέλλον είναι εδώ και η Isometricks, με το παιχνίδι συμμετρίας "wizzle" είναι η απόδειξη ότι η καινοτομία μπορεί να έχει πολλές εκδοχές. Τους ευχαριστούμε γι’ αυτό το μοναδικό ταξίδι."

Ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro συνεχάρη θερμά την νικήτρια ομάδα και το Junior Achievement Greece και έδωσε συνέντευξη στο ΒΒC World Service μαζί με την CEO της Ιsometricks Κορίνα Μαλασίδη και τον Διευθυντή Παραγωγής Γιάννη Τερψιάδη.

Τι είναι το Wizzle by Isometricks

Η μαθητική "start up" "Isometricks" κατέκτησε το κορυφαίο Βραβείο "Oδυσσέας Κυριακόπουλος" του προγράμματος "Εικονική Επιχείρηση 2023" του JA Greece και αναδείχθηκε το Μάιο του 2023 μαθητική "start up" της χρονιάς παρουσιάζοντας το "Wizzle", ένα συναρπαστικό, πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι διασκέδασης, σκέψης και δημιουργίας με κρυμμένα μαθηματικά. Τα κομμάτια του, που είναι σχεδιασμένα και εκτυπωμένα από τα ίδια τα παιδιά σε 3D εκτυπωτή, συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους με βάση τους κανόνες των γεωμετρικών συμμετριών, με αποτέλεσμα ο χρήστης να "μαθαίνει" μαθηματικά διασκεδάζοντας και δυναμώνοντας την λειτουργία του νου. Το παιχνίδι, που είναι απλό στην χρήση του και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, αποτελεί πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, ενώ φαίνεται πως λειτουργεί προληπτικά αλλά και θεραπευτικά σε άτομα με νοητική υστέρηση, άνοια και Αλτσχάϊμερ. Το wizzle βρίσκεται στα πωλητήρια των Μουσείων του MOMus (Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης) ενώ ετοιμάζονται και νέες συνεργασίες. Μάθετε περισσότερα για τη μαθητική "start up" στην επίσημη ιστοσελίδα της: https://sites.google.com/view/wizzle.

H παρουσίαση της Isometricks στο GEN-E 2023 JA Europe

Πολλαπλές οι διακρίσεις της Ελλάδας στο GEN-E 2023 του JA Europe

Στο GEN-E 2023 του JA Europe, το μεγαλύτερο φεστιβάλ νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, η Ελλάδα σημείωσε και άλλες σημαντικές διακρίσεις με το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να σαρώνει τα βραβεία.

Εκτός από τον θρίαμβο της πρώτης θέσης του Company Program, αναδείχθηκε "Επιχειρηματικό Σχολείο της Ευρώπης 2023" μαζί με άλλα 26 σχολεία από αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες, με την καθηγήτρια Άννα Ματσιώρη να παραλαμβάνει το "Entrepreneurial School Award 2023". Η "Ιsometricks" παρέλαβε το βραβείο της 2ης θέσης στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας - Social Innovation Relay (SIR) που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΝΝ και η ομάδα YEL.PA.MAK. κέρδισε το FOODATHON. Η φοιτητική "start up" Carexchange που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Τελικό του 2023 του προγράμματος για φοιτητές "JA Start Up" απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή και το κοινό ενώ η Seansor κέρδισε το on line award Μarket Expansion από την εταιρεία EUROPEN.

Tα περίπτερα των ελληνικών ομάδων επισκέφθηκαν ο κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης, ένας εκ των Προξένων της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Γιάννης Μανδαλίδης.