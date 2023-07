Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια - Εκκενώνονται οικισμοί - Απειλούνται σπίτια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:05

Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο της φωτιάς στα Δερβενοχώρια, όπου μέχρι στιγμής έχει ζητηθεί μέσω του 112 η εκκένωση τουλάχιστον έξι οικισμών, με τη φωτιά να έχει μπει μέσα σε σπίτια.

Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της Νέας Ζωής Μάνδρας και Νέου Πόντου να εκκενώσουν τις περιοχές, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα σπίτια στη Νέα Ζωή, προκειμένου να εκκενωθεί και από τους τελευταίους πολίτες, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Νωρίτερα, είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των οικισμών Πουρνάρι, Πανόραμα, Αγία Σωτήρα και Παλαιοχώρι.

Την ίδια ώρα κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας-Θηβών από τον κόμβο της Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κλειστές είναι οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής Οδού προς Μάνδρα και Μαγούλα αντίστοιχα.

Οπως είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά που απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό επίγειων και εναέριων μέσων είναι αυτή που εκδηλώθηκε χθες στα Δερβενοχώρια. Ενώ πρόσθεσε σχετικά: "Αυτή τη στιγμή το μέτωπο παρουσιάζει δυναμική και κατευθύνεται προς Πανόραμα, Παλαιοχώρι, Πουρνάρια και Αγία Σωτήρα, γι αυτό και εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Μάνδρα.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όπως είπε στην τηλεόραση του Σκάι ο δήμαρχος Μάνδρας Χρήστος Στάθης η φωτιά πέρασε την εθνική οδό και πάει προς Μάνδρα.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Νέας Ζωής Μάνδρας και του Νέου Πόντου Μάνδρας ώστε να εκκενώσουν τους οικισμούς τους και να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη ενώ ξένα πρακτορεία ειδήσεων καλύπτουν δημοσιογραφικά τις δραματικές αυτές στιγμές. Μάλιστα το Reuters μεταδίδει ζωντανά εικόνα από τη φωτιά:

Wildfires burn in forests north of Athens, Greece, for a second day after intensifying overnight.



Keep up with the latest from around the world here: https://t.co/xYINkUJsCV https://t.co/uVDQinNiC4