Startup Competition στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το τριήμερο 9, 10, 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Startup Competition της Creative+, της νεοσύστατης δομής επιχειρηματικότητας & καινοτομίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με κεντρικό μήνυμα: "From Dreams to Reality: Rise.Innovate.Create”! Ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Παντείου με ευρεία συμμετοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου και την υποστήριξη σημαντικών φορέων και εκπροσώπων του ελληνικού οικοσυστήματος startup επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν έντεκα ομάδες, έλαβαν μέρος σε διαδραστικά workshops γνωρίζοντας startup founders, και δημιουργώντας τη δική τους επιχειρηματική ιδέα πάνω σε καινοτόμα θεματικά challenges που τέθηκαν από την Creative+, τον Antenna Audio, την Hellas Direct και το TIMA Foundation. Συγκεκριμένα, οι ομάδες κλήθηκαν να κάνουν brainstorming και να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτόλεια (prototypes) γύρω από blockchain, ηχητικές εφαρμογές, δημοσιογραφία, το μέλλον της γήρανσης και της ευημερίας, και την αντιμετώπιση του υψηλού μέσου όρου ηλικίας στόλου αυτοκινήτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού περισσότεροι από είκοσι μέντορες - έμπειρα στελέχη του startup οικοσυστήματος και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας καινοτομίας μαζί με την ακαδημαϊκή ομάδα της Creative+ ήταν στο πλευρό των συμμετεχόντων παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού πλάνου και στο τελικό pitching της ιδέας.

Φυσικά, από το πρώτο Startup Competition της Creative+ δεν έλειπαν και τα μεγάλα έπαθλα για τις τρεις νικητήριες ομάδες:

1η θέση - Vingo.

Επιχειρηματική ιδέα σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε νέες τεχνολογίες

Βραβείο: Ταξίδι δικτύωσης σε δομή επιχειρηματικότητας του εξωτερικού από την Creative+

Συμμετοχή στο δεύτερο γύρο του 14ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας του Προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας

Mentoring από την Creative+, Tima Foundation

2η θέση - Audissey.

Επιχειρηματική ιδέα σχετικά με την κινητοποίηση για προσωπική εκγύμναση μέσω της δύναμης του AI Immersive audio storytelling experience

Βραβείο: Δωρεάν συμμετοχή στο Mobile World Confress (MWC) και στο 4YFN 2024, στη Βαρκελώνη από τον ΣΕΚΕΕ

Δωρεάν εγγραφή ενός έτους στον ΣΕΚΕΕ και Μentoring

Mentoring από Antenna AUDIO, Onassis Stegi

3η θέση - Physis

Επιχειρηματική ιδέα σχετικά με την ενίσχυση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος βασισμένο στις αρχές τη βιώσιμης ανάπτυξης

Βραβείο: Mentoring από Onassis Stegi, Antenna AUDIO & Hellas Direct.

Όλες οι ομάδες που διακρίθηκαν και συμμετείχαν στο Startup Competition θα λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση/ mentoring από την Ομάδα έργου και expert mentors της Creative+ για να εξελίξουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η Καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία δήλωσε: "Πολύ γρήγορα η Creative + του Παντείου έχει επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις κα έχει κερδίσει τη θέση της στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Για πρώτη φορά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας μπορούν να συζητήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με μια δυνατή ομάδα εμπειρογνωμόνων και να πιστέψουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση για το Startup Competition της Creative + μας εμπνέει αισιοδοξία.”

Η επιστημονική υπεύθυνη της Creative+ Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων- ADandPRLAB ανέφερε χαρακτηριστικά: "Η Creative+ με τη διοργάνωση του 1ου Startup Competition του Παντείου Πανεπιστημίου έφερε κοντά τους νέους καινοτόμους επιστήμονες, φοιτητές και ερευνητές και σημαντικούς φορείς και εκπροσώπους του οικοσυστήματος έρευνας- επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων startup επιχειρηματικών μοντέλων σε σημαντικές προσκλήσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον με την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών

Με έμπνευση το παράδειγμα ιστοριών ιδρυτριών/ ιδρυτών ακαδημαϊκών spinoffs, startups και scaleups, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση expert -mentors, οι έντεκα (11) ομάδες των "Dreamers” του Παντείου Πανεπιστημίου συνδύασαν την καινοτόμο σκέψη και έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, την επικοινωνία και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μέσα από ένα εντατικό τριήμερο δημιουργίας και συνεργασίας τις δικές τους προτάσεις αξίας.

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και τους συνεργάτες του οικοσυστήματος καινοτομίας που στηρίζουν το έργο της Creative+ αναδεικνύοντας έμπρακτα την αξία, την κουλτούρα και τη δύναμη της συνεργασίας.”

Μεταξύ των φορέων καινοτομίας που στήριξαν το πρώτο Startup Competition στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ήταν η Εθνική Τράπεζα με το πρόγραμμα NBG Business Seeds, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), η Hellas Direct, η spinoff GENOSOPHY του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (ΕΚΠΑ), το ACEin- Athens Center for Innovation and Entrepreneurship του ΟΠΑ, η Stewards, το The People’s Trust, η WeCook, το WE LEAD, το Antenna AUDIO το TIMA Foundation, το Found.ation και η SocialInnov, το Metavallon VC, το Uni.Fund, το HIGGS, το Blink app, και το RHOE.

Εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρηματικού, επικοινωνιακού και startup οικοσυστήματος προσέφεραν πολύτιμο mentoring προς τις ομάδες παρέχοντας σημαντική υποστήριξη στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν τον business model canvas τους. Μάλιστα, στο πλαίσιο των δράσεων του Smart Attica, του πρώτου ευρωπαϊκού ψηφιακού hub καινοτομίας στην Ελλάδα για τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια του Startup Competition, διοργανώθηκε επίσης, μια ανοικτή συζήτηση για τη χρηματοδότηση ιδέας-business plan- startup, σε συνεργασία με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

Τo Startup Competition έρχεται σε συνέχεια των Bootcamps Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου τον Απρίλιο, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν χρήσιμα workshops, έλαβαν πολύτιμη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την ομάδα μελών ΔΕΠ έργου της Creative+ και στο τέλος παρουσίασαν τις αρχικές τους ιδέες καινοτομίας πάνω σε θεματικά challenges όπως σε κοινωνικά θέματα αιχμής, την κοινωνική και δημιουργική οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα ψηφιακά μέσα. Πολλές από τις ομάδες που συμμετείχαν στα Bootcamps συνέχισαν με τις ιδέες τους στο Startup Competition, με ακόμη περισσότερες δράσεις να ακολουθούν τους επόμενους μήνες από την Creative+.