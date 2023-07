Ισχυρή στήριξη της νέας γενιάς από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με 100+1 υποτροφίες

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έμπρακτης υποστήριξης της νέας γενιάς της χώρας και επιβράβευσης της αριστείας, απονεμήθηκαν 100 + 1 Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όταν οι υπότροφοι επί σκηνής, πήραν τον λόγο από την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, συστήθηκαν και παρουσίασαν την υποτροφία τους στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εν μέσω θερμού χειροκροτήματος.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαχρονικά, θέτει στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου τον τομέα της Παιδείας και την χορήγηση υποτροφιών.

Με το πρόγραμμα υποτροφιών της "+ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσέφερε 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ που είχε ανακοινώσει σε νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, ενώ καθιέρωσε και 1 επιπλέον με τη συμβολική ονομασία "Αριστεία", η οποία απονεμήθηκε σε υποψήφιο που έχει επιτύχει άριστα – 10 στη βαθμολογία του.

Η χορήγηση των 100 +1 Υποτροφιών αποτελεί το πιο διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτυπώνει έμπρακτα πως η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μαζί!

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του συλλογικού της οχήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και μόνο τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει πάνω από 80.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση η κα Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, σημείωσε: "Για εμένα η χαρά του ότι είμαι σήμερα εδώ είναι τριπλή. Ο πρώτος λόγος είναι και ο πιο εμφανής, ότι είμαι Πειραιώτισσα και αυτή η πολύ μεγάλη χαρά και γιορτή της εκπαίδευσης και του κοινωνικού αποτυπώματος είναι στη δική μου την πόλη. Η δεύτερη που μπορεί να μην ξέρετε είναι ότι έρχομαι κι εγώ από οικογένεια σχετική με τη ναυτοσύνη. Οπότε κι εμένα η ναυτοσύνη κατά ένα μεγάλο οικογενειακό και καθημερινό βαθμό με έχει ευεργετήσει πολύ. Η τρίτη είναι το καπέλο με το οποίο είμαι σήμερα εδώ, αυτό της Υφυπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού. Ένα καπέλο καινούργιο για μένα και ακούω τον τίτλο αυτό και δε μου είναι πολύ γνώριμος, καθώς ήμουν στα κοινωνικά πριν. Αλλά με το καπέλο αυτό, με ακόμα μεγαλύτερη χαρά, χαιρετίζω τη σημερινή γιορτή, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια γιορτή.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μας έχει μάθει στο κοινωνικό αποτύπωμα. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι η ένωσις της ναυτοσύνης με την κοινωνία, η ένωσις της πολύ μεγάλης και ισχυρής ναυτιλιακής οικογένειας με την κοινωνία και το κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι μία συν-ένωσις, οι οποία έβαλε, για όσους δεν το ξέρουν, πολύ γερή πλάτη μέσα στην πανδημία. Την χρειαστήκαμε και προσέφερε στην Πολιτεία περισσότερα και γρηγορότερα από ότι η Πολιτεία τα περίμενε, οπότε κυρία Πρόεδρε ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτό. Αλλά είναι μία ένωσις, η οποία επενδύει, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι, στην επόμενη γενιά. Μπορεί αυτό να ακούγεται ένα τεράστιο κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Πραγματικά επενδύει στην επόμενη γενιά και από το πως φαίνεται αυτό είναι ότι επενδύει όχι με έναν ωφελιμιστικό τρόπο, χρηματοδοτώντας υποτροφίες, οι οποίες αφορούν μόνο σε αμιγώς ναυτιλιακά επαγγέλματα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο αφορά από ναυτοσύνη, ναυτιλιακή διοίκηση, μέχρι μουσική και πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Οπότε αυτό για εμάς είναι ένα τεράστιο μάθημα του πως ενώνονται οι καλές πρακτικές κοινωνικού αποτυπώματος.

Έχουμε μάθει να θεωρούμε τη ναυτοσύνη ως κάτι εκτός κουτιού, το οποίο είναι μια μεγάλη δύναμη στη χώρα μας, αλλά κάτι το οποίο εξωγενώς έρχεται. Δεν είναι έτσι. Η ναυτοσύνη για να φτάσει στο σημείο που είναι, η διοίκηση των ναυτιλιακών εταιριών επενδύουν στον κόσμο τους και επενδύουν και στον κόσμο που είναι εκτός αυτών.

Εδώ σας οφείλουμε κυρία Πρόεδρε και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ από την Πολιτεία, αλλά ένα ευχαριστώ που είναι και δέσμευση μαζί, ότι θα δουλέψουμε μαζί, έτσι ώστε η ναυτοσύνη από πολύ νωρίς στα σχολεία να αποκτήσει τη διάσταση που οφείλει η χώρα μας στη ναυτοσύνη.

Οπότε, παιδιά αυτό που θα σας πω ως αρμόδια για θέματα παιδείας, αλλά και ως πρώην ακαδημαϊκός, είναι αυτό που λένε και οι Αγγλοσάξονες "make the most out of it”. Έχετε μια τεράστια ευκαιρία, ταξιδέψτε, ακούστε, κοιτάξτε, γευτείτε, κάντε παρέες. Μια ακαδημαϊκός έχει να σας πει ότι δεν είναι μόνο αυτά που θα μάθετε, που θα διαβάσετε και που θα γράψετε, αλλά είναι αυτά που θα δείτε και αυτοί που θα τα δείτε μαζί τους, αλλά κυριότερα ελάτε πίσω, στον τόπο μας, για να τον κάνουμε όλοι μαζί καλύτερο. Καλή επιτυχία!"

Η κα. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δήλωσε: "Όλοι μας, πιστεύω, αναγνωρίζουμε την οικογένεια ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι η αφετηρία μας, αλλά και το "λιμάνι" μας. Η ζεστασιά, η οικειότητα, η πρώτη μας αγκαλιά, η σταθερά μας. Το πρώτο μας σχολείο.

Σκοπός κάθε οικογένειας χρειάζεται να είναι η δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και ηθικού περιβάλλοντος, ώστε τα παιδιά, να ζουν και να μεγαλώνουν αρμονικά και ευτυχισμένα. Να λαμβάνουν τα εφόδια για να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά και να καλλιεργηθούν ψυχικά, ώστε να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπικότητα και να είναι ικανά να ενταχθούν και να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία μας.

Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δρούμε ως μία ευρύτερη, δεμένη οικογένεια. Πάνω από όλα, πλέουμε συν-ενωμένοι σε απόλυτη σύμπνοια με το διαχρονικό ιδεώδες της ναυτιλιακής οικογένειας, όπως και κάθε οικογένειας, την αλληλεγγύη.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια από τις πιο ξεχωριστές, τις πιο χαρμόσυνες ημέρες της θητείας μου. Γιατί, σας καλωσορίζω, με χαρά και υπερηφάνεια, σε μία εκδήλωση διάκρισης και επιβράβευσης των κόπων νέων Ελληνίδων και Ελλήνων. Αλλά και σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για τη διαχρονική κοινωνική αλληλεγγύη της ναυτιλίας των Ελλήνων στην πατρίδα μας.

Στη σημερινή μας εκδήλωση, εδώ, στον ιστορικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τιμούμε, τόσο τους υποτρόφους μας, που βρίσκονται εδώ, δίπλα μου, όσο και εσάς, τις οικογένειές τους, που τους καμαρώνετε.

Σήμερα, η τιμή είναι διπλή για εμάς.

Τιμούμε και απονέμουμε τη διάκριση σε κάθε υπότροφο για τις επιδόσεις του. Τιμούμε και ευχαριστούμε δημόσια την οικογένεια κάθε υποτρόφου για τη συμβολή της στην κοινωνία.

Σήμερα, επαινούμε 101 οικογένειες.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, τους 57 συναδέλφους μας, που χορήγησαν τις υποτροφίες και συνέβαλαν, ώστε το φετινό Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της Ένωσής μας.

Αγαπητές και αγαπητοί μας υπότροφοι, θα ήθελα να σας εκφράσω το θαυμασμό και την υπερηφάνεια όλων μας για τη σκληρή σας δουλειά, για την πίστη σας σε εσάς τους ίδιους, στις ικανότητές σας και για την αφοσίωσή στα όνειρά σας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης: Τον Πρόεδρο, Γιάννη Ξυλά και τα Μέλη, Νικόλα Βενιάμη, Ντίνο Καρούση, Αλέξανδρο Παππά και Έφφη Στρατάκη. Καθώς και τους καθηγητές συμβούλους μας, Ανδρέα Α. Παπανδρέου, Καθηγητή Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ηλία Παπαϊωάννου, Καθηγητή Οικονομικών στο London Business School. Όπως επίσης και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννη Βακαρέλη, για τη συμβολή του. Και βέβαια τους συνεργάτες μου στην Ένωση και τη Συν-Ενωση.

Με το ευρύτατο αυτό πρόγραμμα υποτροφιών, η συν-ένωση της ελληνικής ναυτιλίας με την κοινωνία, γίνεται πράξη και θετικό πρόσημο για την Παιδεία: 47 νέες και 54 νέοι, από 28 περιοχές της χώρας μας, ακολουθούν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε 12 διαφορετικούς κλάδους και σε 12 διαφορετικές χώρες της επιλογής τους.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και στη θεσμοθέτηση της υποτροφίας της Ένωσής μας, με την ονομασία "Αριστεία". Η "Αριστεία" θα απονέμεται, κάθε χρόνο, στην ή στον άριστο των αρίστων.

Έχουμε, λοιπόν, 100 + 1 υποτροφίες.

Ως ένα συμβολικό μήνυμα ότι η ναυτιλία των Ελλήνων επιβραβεύει την αξία, στοχεύοντας πάντα στο άριστο, στο καλύτερο για τον άνθρωπο, την οικογένεια, την κοινωνία, την πατρίδα μας.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μοιραζόμαστε την χαρά και την υπερηφάνεια μας. Δεσμευόμαστε, ότι ως Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, θα συνεχίσουμε να συν-ενώνουμε Ναυτιλία, Κοινωνία και Πολιτεία, με πίστη στο κοινό καλό, στο καλύτερο για την πατρίδα μας."

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε και απολογιστικό βίντεο του φετινού προγράμματος, καταγράφοντας τον αντίκτυπο του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο εδώ: https://youtu.be/HESIpZoaDeQ

Την εκδήλωση συντόνισε ο υπότροφος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δημοσιογράφος, κος Αντώνης Σεφερλής.