Δ. Βερβεσός για τους "αμφίβιους" σερβιτόρους: Πλήρης κατάλυση των διατάξεων εργατικού Δικαίου

Του Παναγιώτη Στάθη

Σκληρές διαπιστώσεις και σφοδρά πυρά για το θέμα που ανέκυψε με τους "αμφίβιους σερβιτόρους” στη Ρόδο, με αφορμή όσα ακούγονται για το συγκεκριμένο περιστατικό από τους ιδιοκτήτες του beach bar, τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές ακόμη και τους ίδιους τους εργαζόμενους, κάνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός.

Αποδίδοντας στην επιστημονική-επαγγελματική του ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο (εργατικό δίκαιο), ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός θέτει μία σειρά ζητημάτων, τα οποία άπτονται του εργατικού Δικαίου και που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Βασικό σημείο αποτελούν για τον κ. Βερβεσό οι διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπου μπορούν να αμφισβητηθούν, ούτε να καμφθούν ακόμη και εάν υπάρξει συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων.

"Υπογραφές εργαζομένων αποδοχής τέτοιων όρων εργασίας δεν τυγχάνουν νομικά αξιόλογες" σημειώνει, ενώ υπογραμμίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει σε κάθε περίπτωση διευκρινιστεί εάν οι συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες έχουν καταγραφεί στα βιβλία, που οφείλουν να τηρούν ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης.

Οι μισθοί και οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ

Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία κάνει και στις δηλώσεις περί μηνιαίων μισθών 2-3.000 ευρώ, που όπως λέει "κατά κόρον ακούστηκαν, ένθεν τε κακείθεν, είτε ως τακτικές αποδοχές είτε ως φιλοδώρημα".

Δεδομένου ότι, κατά τον κ. Βερβεσό αυτές θα έπρεπε να είχαν αποτυπωθεί εγγράφως στο σχετικό έντυπο "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και να είχαν δηλωθεί στις σχετικές καταστάσεις φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ και ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των νομίμων κρατήσεων, που βαρύνουν αναλογικά την εργατική και εργοδοτική πλευρά.

Αιχμές αφήνει και για το γεγονός πως οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, όπως το ΣΕΠΕ, ακολουθούν τα… μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αποκάλυψη κάποιων παραβάσεων. "Το tic toc, το insta και το Fb ας διασυνδεθούν λοιπόν με τις ελεγκτικές Αρχές αυτές για να προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στο έργο τους και ουχί μόνο στην προεκλογική φαρέτρα των όποιων υποψηφίων (!!!!) τα χρησιμοποιούν" αναφέρει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Βερβεσού:

"Απ’ αφορμή του πρόσφατου περιστατικού ΑΜΦΙΒΙΩΝ σερβιτόρων σε beach bar της Ρόδου η επιστημονική/επαγγελματική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο με ώθησε να προβώ στις κάτωθι επισημάνσεις "ενοχλημένος" από διάφορες επικολυρικού τύπου δημόσιες τοποθετήσεις ανευθυνο-υπεύθυνων:

-Στο εργατικό Δίκαιο διατάξεις περί την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι αναγκαστικού δικαίου (jus cogens) και δεν επιδέχονται κάμψη ενόψει της συμβατικής βούλησης των μερών και της τυχόν συναίνεσης της εργατικής πλευράς. Συνεπώς υπογραφές εργαζομένων αποδοχής τέτοιων όρων εργασίας δεν τυγχάνουν νομικά αξιόλογες (!!!)

-Απορίας άξιον τουτέστιν τυγχάνει αν οι συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες απασχόλησης είχαν αποτυπωθεί στα ΔΗΜΟΣΙΑ βιβλία, που οφείλουν να τηρούν ο ιατρός εργασίας και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ασφαλείας της επιχείρησης αυτής, καθώς ο λαλίστατος εργοδότης περί αυτής της νόμιμης υποχρέωσης του τήρησε "σιγήν ιχθύος". Πεδίον δόξης λαμπρόν λοιπόν για τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό

-Διάφορες μεγαλοσχήμονες δηλώσεις περί μηνιαίων μισθών 2-3.000 ευρώ, που κατά κόρον ακούστηκαν, ένθεν τε κακείθεν, είτε ως τακτικές αποδοχές είτε ως φιλοδώρημα έπρεπε να είχαν αποτυπωθεί εγγράφως στο σχετικό έντυπο "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και να είχαν δηλωθεί στις σχετικές καταστάσεις φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ και ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των νομίμων κρατήσεων, που βαρύνουν αναλογικά την εργατική και εργοδοτική πλευρά (!) Άλλως τυγχάνουν επικοινωνιακοί "κουτσαβακισμοί" και με αυτές πρέπει να ασχοληθούν πέραν του αρμόδιου Εισαγγελέα και οι άνω Δημόσιες Υπηρεσίες (ΕΦΚΑ- ΑΑΔΕ) δια

- Last but not least: Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στη χώρα της "Φαιδράς Πορτοκαλέας" οι έλεγχοι των ανεύθυνο-υπευθύνων δημοσίων Υπηρεσιών (εν προκειμένω του ΣΕΠΕ) ακολουθούν ασθμαίνοντες τα ΜΚΔ και οφείλουν τη λειτουργία τους ΜΟΝΟ σε αυτά (!) και την ανάδειξη του θέματος από αυτά και μόνο εν προκειμένω (…)

Το tic toc, το insta και το Fb ας διασυνδεθούν λοιπόν με τις ελεγκτικές Αρχές αυτές για να προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στο έργο τους και ουχί μόνο στην προεκλογική φαρέτρα των όποιων υποψηφίων (!!!!) τα χρησιμοποιούν

-Για τις λιμενικές/νομικές πτυχές της υπόθεσης είναι άλλοι πλέον αρμόδιοι για αυτές και μόνο για αυτό δεν υπεισέρχομαι και σε αυτή την υπερχειλούς δόλου και απουσίας λυσιτελών δημοσίων ενεργειών του Λιμενικού έκφανση του συγκεκριμένου ζητήματος. Εξάλλου κινδυνεύω να κατηγορηθώ ότι θίγω το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα και να εκθέσω δημόσια τη χώρα, η οποία δεν εκτίθεται αλλά αναρριχάται ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΣ στο διεθνές στερέωμα με αυτού του τύπου τις ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ παρά θιν αλός…"