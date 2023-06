Ο Αρχηγός ΓΕΣ στο 30ό συνέδριο ευρωπαϊκών στρατών που διεξήχθη στη Γερμανία

Οι μελλοντικοί ρόλοι των χερσαίων δυνάμεων στην αποτροπή και άμυνα του Ευρωατλαντικού χώρου (Future role of land forces in the deterrence and defence of the Euro-Atlantic Area) ήταν το κύριο θέμα του 30ου συνεδρίου ευρωπαϊκών στρατών που διεξήχθη στο Garmisch-Partenkirchen της Γερμανίας, με μέριμνα της διοίκησης αμερικανικών δυνάμεων Ευρώπης - Αφρικής (USAREUR-AF).

Στο συνέδριο, το οποίο αποτελεί μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες που αφορούν στην συνεργασία για την άμυνα στην Ευρώπη, συμμετείχε ο διοικητής της διοίκησης αμερικανικών δυνάμεων Ευρώπης - Αφρικής, Αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων κρατών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος 'Αγγελος Χουδελούδης, ο οποίος, στο περιθώριο του συνεδρίου, είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τις ΗΠΑ General James C. McConville, τη Γαλλία General Pierre Schill, τη Ρουμανία Major General Ciprian Marin και την Αρμενία Major General Edward Asryan. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.