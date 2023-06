Ναυάγιο στην Πύλο: Αυτά είναι τα πρώτα πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης - Τα δύο βίντεο που αποκαλύπτει το BBC

Πλάνα από τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης για το πολύνεκρο ναυάγιο με θύματα πρόσφυγες και μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου φέρνει στη δημοσιότητα το BBC.

Το βρετανικό δίκτυο έχει στη διάθεσή του δύο σύντομα βίντεο, από 25 δευτερόλεπτα το καθένα, και εικόνες που έχουν τραβηχτεί από πρόσωπο που επέβαινε στη θαλαμηγό Celebrity Beyond, η οποία έτυχε να βρίσκεται στο σημείο.

Στο πρώτο βλέπουμε το περιπολικό σκάφος του λιμενικού που πλέει στο σημείο των ερευνών και στο δεύτερο τόσο το σκάφος του λιμενικού όσο και το ελικόπτερο Super Puma που μετέχει στις έρευνες.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s