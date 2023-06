Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2023 από το Αθηνόραμα

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2023 από το "αθηνόραμα" στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας που υπηρετούν την εθνική μας γαστρονομία έγινε την Τρίτη 13 Ιουνίου, στο "Makedonia Palace" της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων που φέτος γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια. Την απονομή των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας θα ακολουθήσουν η απονομή των Χρυσών Σκούφων στις 8 Σεπτεμβρίου 2023,στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία", και η απονομή των τιμητικών διακρίσεων Top Notch στις 2 Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

117 εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας, σε μια ιδιαίτερη βραδιά, που ανέδειξε τους άριστους της εθνικής μας κουζίνας είτε στην παραδοσιακή είτε στη σύγχρονη και δημιουργική της έκφανση.

Το φετινό γαστρονομικό σαφάρι της γευσιγνωστικής επιτροπής του "αθηνοράματος", από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, ανέδειξε τα 117 βραβεία ανάμεσα τους και τα 34 new entries, αριθμός-ρεκόρ για τον θεσμό. Καλύτερο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας για το 2023 αναδείχθηκε για άλλη μία φορά το Varoulko Seaside, χάρη στη βιρτουοζιτέ του Λευτέρη Λαζάρου και της ομάδας του, που έχει οδηγήσει το εστιατόριο του Μικρολίμανου σε μια πολύχρονη πορεία με πολλές διακρίσεις.

Από το 1994, όταν ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων βράβευσε για πρώτη φορά τα "10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας", μια δεκάδα η οποία περιείχε μόνο δύο εστιατόρια ελληνικής κουζίνας –το "Βαρούλκο" και τη "Ρένα της Φτελιάς"–, μέχρι τις φετινές βραβεύσεις και τον αριθμό-ρεκόρ των 117 βραβείων, έχουν περάσει 30 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η ποιοτική αναβάθμιση της εθνικής μας κουζίνας είναι εντυπωσιακή, κάτι που αποδεικνύει η εξαιρετική της "καριέρα", όχι μόνο εντός συνόρων, αλλά και στο εξωτερικό.

Και είναι αναμφισβήτητο, κατά γενική ομολογία –της πολιτείας, των επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας, των ίδιων των σεφ, αλλά και του κοινού–, ότι ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων και τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης με τα οποία λειτουργεί ήταν ο βασικός κινητήριος μοχλός γι’ αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη.

Την τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2023 παρουσίασαν οι πολύ καλοί μας ηθοποιοί Ναταλία Δραγούμη και Γιώργος Παπαγεωργίου μέσα από ένα γαστρονομικό παιχνίδι με τίτλο "Ελληνική κουζίνα και βραβευμένη γαστρονομία: Μύθοι και αλήθειες". Μέσα από αυτό το εύρημα ξαναζωντάνεψαν σημαντικές στιγμές του θεσμού στη διάρκεια αυτών των 30 χρόνων, με δηλώσεις σημαντικών προσωπικοτήτων, αλλά και χιουμοριστικά βίντεο, ενώ τιμήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής γαστρονομίας και αναδείχθηκε η νέα γενιά των Ελλήνων σεφ.

Το highlight της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα η παρέλαση των 117 βραβευμένων εστιατορίων κατά την έναρξη της τελετής, σε ένα εντυπωσιακό catwalk,και η αποθέωσή τους από τους προσκεκλημένους της βραδιάς.

Το "παρών" στην τελετή απονομής έδωσαν σημαντικοί θεσμικοί παράγοντες, μεγάλοι επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.

Για τη δημιουργία του dîner de gala της τελετής απονομής, το "αθηνόραμα" προσκάλεσε στη Θεσσαλονίκη τον γνωστό και βραβευμένο σεφ Ασημάκη Χανιώτη. Ο 33χρονος σεφ είναι επικεφαλής της κουζίνας του "Pied à Terre", από το πιο σταθερά βραβευόμενο με αστέρι Michelin ανεξάρτητο εστιατόριο στο Λονδίνο, ενώ το 2018 κέρδισε το αστέρι ως ο νεότερος σεφ (και μοναδικός Έλληνας) που το έχει καταφέρει στη βρετανική πρωτεύουσα.

Τα βραβεία στους νικητές απένειμαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Βουλευτής και πρώην Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, η Διευθύντρια Marketing Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης ΔΕΘ – HELEXPO Μαρία Σιλοπούλου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Ισμήνη Μπογδάνου, ο Senior Brand Manager της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης Δημήτρης Στεφανάκης, ο Bars & Restaurants Sales Manager της NESTLE WATERS Γρηγόρης Μανωλέλης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης της The Mart Νίκος Γραμματικός. Επίσης βραβεία απένειμαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέσμης Εκδοτικής ΑΕ και επικεφαλής της γευσιγνωστικής επιτροπής των Χρυσών Σκούφων Άννη Ηλιοπουλου και ο εκδότης του "αθηνοράματος" Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Στην αρχή της τελετής απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2023, η Άννη Ηλιοπούλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δέσμης Εκδοτικής ΑΕ & Επικεφαλής Γευσιγνωστικής Επιτροπής Χρυσών Σκούφων, χαιρετίζοντας την εκδήλωση είπε:

"Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε από κάθε γωνιά της Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη.

Οι φετινές βραβεύσεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για όλους μας στο Αθηνόραμα, αλλά και μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αφού φέτος ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων συμπληρώνει τα 30 του χρόνια.

Από την δημιουργία του θεσμού το 1994 και την πρώτη βράβευση εστιατορίων, που έγινε πότε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, η πορεία της εθνικής μας γαστρονομίας, της ελληνικής κουζίνας, έχει κάνει άλμα επί κοντώ.

Όταν το 1994 αποφασίσαμε την δημιουργία του θεσμού των Χρυσών Σκούφων, στόχος μας ήταν όχι μόνο η συνολικότερη αναβάθμιση της εστιατορικής σκηνής στη χώρα μας, αλλά και το δύσκολο, πολύ δύσκολο στοίχημα της ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνικής κουζίνας.

Να βγει από την ανυποληψία στην οποία είχε πέσει, να αποκτήσει λάμψη, να γίνει μόδα, να ξαναγαπηθεί από το κοινό αλλά και από τους σεφ και να μας κάνει περήφανους ως χώρα και ως λαό, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ιστορία της των 2.500 χρόνων.

Δουλέψαμε πολύ για αυτό.

Και είναι φυσικό να αισθανόμαστε χαρά και ικανοποίηση, διαπιστώνοντας ότι οι θετικές δράσεις μας - όχι μόνο μέσω του θεσμού – αλλά και μέσα από την συνολικότερη δουλειά μας, είχαν αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της ελληνικής κουζίνας είναι εντυπωσιακή. Και ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων έπαιξε καταλυτικό ρόλο και υπήρξε βασικός κινητήριος μοχλός σε αυτή την επιτυχία, κατά γενική ομολογία όλων. Από τα 2 μόλις βραβευμένα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας του 1994 – δεν υπήρχε τρίτο που να ήταν σε επίπεδο βράβευσης – που ήταν το Βαρούλκο και η Ρένα της Φτελιάς, μέχρι τα σημερινά 117 Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας, η απόσταση είναι τεράστια.

Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η ποιότητας της εθνικής μας κουζίνας τρέχει με 1000 σε όλη τη χώρα.

Σ’αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή το Αθηνόραμα και η γευσιγνωστική επιτροπή του, καλούνται να πάρουν νέες αποφάσεις, επαναπροσδιορίζοντας την αξιολογική πολιτική του θεσμού, μετά από πολλά χρόνια στη διάρκεια των οποίων υπήρξαν ειδικές θετικές δράσεις και ιδιαίτερη στήριξη στην ελληνική κουζίνα.

Το εντυπωσιακά διογκούμενο κύμα των εστιατορίων ελληνικής κουζίνας και το επίπεδο ποιότητας της γαστρονομίας τους,, που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως "κίνημα", παράλληλα με την ανάλυση των προβλέψεων για το εγγύς μέλλον, μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός νέου αξιολογητικού πλαισίου.

Με την νέα αξιολογητική σεζόν, που έχει ήδη αρχίσει, αυστηροποιούνται ακόμα περισσότερο η βαθμολόγηση και οι βάσεις αξιολόγησης, καθώς και οι παράμετροι βάσει των οποίων καθορίζεται ο χαρακτηρισμός ενός εστιατορίου ως "ελληνική κουζίνα" ή όχι.

Στόχος είναι να βραβεύονται κάθε χρόνο οι καλύτεροι των καλύτερων, ταυτόχρονα με την προστιθέμενη αξία των βραβείων, που όσο πιο δύσκολες προδιαγραφές έχουν για να αποκτηθούν, τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν για όσους βραβεύονται.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ τους βραβευόμενους του 2023, τους άριστους της εθνικής μας γαστρονομίας και να ευχηθώ ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερη καριέρα, ακόμα περισσότερες διακρίσεις και στο εξωτερικό"

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

ΑΤΤΙΚΗ

Varoulko Seaside, Μικρολίμανο 16/20

Aleria, Μεταξουργείο 15/20

Sense, ξενοδοχείο "AthensWas" Μακρυγιάννη 14,5/20

Annie Fine Cooking, Νέος Κόσμος 14/20 NEWENTRY

Ark, Γλυφάδα 14/20

Artisanal Lounge & Gardens Κηφισιά 14/20

Βασίλαινας, Ιλίσια 14/20

Cookoovaya, Ιλίσια 14/20

Λινού Σουμπάσης & Σια, Ψυρρή 14/20 NEWENTRY

Pharaoh, Εξάρχεια 14/20 NEW ENTRY

Travolta, Περιστέρι 14/20

ΚΡΗΤΗ

Old Mill, ξενοδοχείο "Elounda Mare" Ελούντα 14,5/20

Αλέκος, Ρέθυμνο 14/20

Apiri, Ηράκλειο 14/20

Avli, Ρέθυμνο 14/20

La Bouillabaisse, ξενοδοχείο "Minos Beach Art Hotel" Αγ. Νικόλαος14/20

Elaia, ξενοδοχείο "Kapsaliana Village Hotel"Ρέθυμνο 14/20

Ferryman, Ελούντα 14/20

Hasika, Ρέθυμνο 14/20

Ο Λεβέντης​, Χανιά14/20

Ονήσιμος, Ηράκλειο 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο 14/20

Taverna ξενοδοχείο "Daios Cove Luxury Resort & Villas" Αγ. Νικόλαος 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά 14/20

The Yacht Club ξενοδοχείο "Elounda Mare" Ελούντα 14/20

ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ

Noble Gourmet, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa" Ρόδος 15/20

Γευsea, Νίσυρος 14,5/20 NEW ENTRY

Broadway, Κως 14/20

Cesar Meze Bar, Ρόδος 14/20

Five Senses – Sophisticated Greek Gastronomyξενοδοχείο "Lindos Blu Luxury Hotel & Suites", Ρόδος 14/20

Fresh, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Hellas, Ρόδος 14/20

Ο Ηλίας, Ρόδος 14/20

Το Λημέρι του Ληστή, Ρόδος 14/20

Μαυρίκος, Ρόδος 14/20

Mylos, ξενοδοχείο "Atlantica Imperial Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Παράγκα, Ρόδος 14/20



ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Selene ξεν. "Katikies Garden" Σαντορίνη 15,5/20

Varoulko Santorini ξεν. "Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection", Σαντορίνη 15,5/20​ NEW ENTRY

Grandma's ξενοδοχείο "Liostasi Hotel & Suites"​, Ίος 15/20

Petra Restaurant ξενοδοχείο "Canaves Oia Suites"​, Σαντορίνη 15/20

Cantina, Σίφνος 14,5/20

Ches, ξενοδοχείο "Calilo", Ίος 14,5/20 NEW ENTRY

Efisia, ξενοδοχείο "Myconian Ambassador" Μύκονος 14,5/20

Iθaka, Ίος 14,5/20

Kenshō Ornos, ξενοδοχείο "Kenshō Ornos", Μύκονος 14,5/20

Μαραθιά, Τήνος 14,5/20

Nōema, Μύκονος 14,5/20

Panigyri Festival Food​, Σαντορίνη, 14,5/20

​Vezene Santorini, ξενοδοχείο "Cavo Tagoo Santorini", Σαντορίνη 14,5/20 NEW ENTRY

Araklia, Ηρακλειά 14/20 NEW ENTRY

Bostani, ξενοδοχείο "Verina Astra", Σίφνος ​ 14/20 NEW ENTRY

FlyAway, ξενοδοχείο "West East Suites", Σαντορίνη 14/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος 14/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος 14/20 NEWENTRY

Το Θαλασσάκι, Τήνος, 14/20

Idol Restaurant Bar, Σαντορίνη 14/20

Kalopsia, Τήνος14/20 NEWENTRY

Mario​, Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Mia’s, Σαντορίνη 14/20NEW ENTRY

Noa, ξενοδοχείο "Myconian Kyma", Μύκονος 14/20

Nos, ξενοδοχείο "Nos", Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

Pere Ubu, ξενοδοχείο "Kalesma Myconos"​, Μύκονος 14/20 NEW ENTRY

Rada, ξενοδοχείο "Cove Paros", Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Η Ταβέρνα του Μανώλη​, Σίφνος 14/20 NEWENTRY

Vassilenas Blue, Αντίπαρος 14/20 NEW ENTRY

Ω Omega 3​, Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Fiore ξενοδοχείο "Lesante Cape Resort & Villas",Ζάκυνθος 15/20 NEW ENTRY

Melia ξενοδοχείο "Lesante Blu Beach Resort"​,Ζάκυνθος 15/20

Dominicale​, Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Flow ξενοδοχείο "Olea All Suites Hotel", Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Prosilio, Ζάκυνθος 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα14/20

Pomo d' Oro, Κέρκυρα 14/20

​Rose Garden, ​Κέρκυρα 14/20

Toula's Gastronomy Κέρκυρα 14/20



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Anama​, Γιάλοβα Μεσσηνίας 15/20

Kooc Secrets, ξενοδοχείο "Costa Navarino", Πύλος Μεσσηνία 15/20

Στου Κώστα, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

Lela's, Καρδαμύλη Μεσσηνία 14/20 NEW ENTRY

Οινοπαντοπωλείο Χρυσομάλλη, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

ΗΠΕΙΡΟΣ

Astra, Μεγάλο Πάπιγκο 14/20 NEW ENTRY

Θamõn, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRY

Μέτσοβο 1350μ. ξενοδοχείο "Grand Forest Metsovo", Μέτσοβο 14/20 NEW ENTRY

Salvia ξενοδοχείο "Aristi Mountain Resort & Villas", Αρίστη 14/20 NEW ENTRY

Sesa, ξενοδοχείο "Sesa Boutique Hotel", Πρέβεζα 14/20

Χρύσανθος, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

El RestoBar ξενοδοχείο "Agapitos Villas & Guest Houses"​, Μούρεσι Μαγνησίας 14/20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βεργιώτικο, Βέροια 14/20

Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω, Λιτόχωρο Πιερίας 14/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό Φλώρινας 14/20

Ναουμίδης​, Αμύνταιο Φλώρινας 14/20

​Χάραμα, Αρκοχώρι Ημαθίας 14/20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonica Restaurant & Bar ξενοδοχείο "Makedonia Palace" 15/20

Dome Real Cuisine ξενοδοχείο "Nikopolis Hotel Thessaloniki"​ ​14,5/20

Grada Nuevo ​ 14,5/20

Χαρούπι14,5/20

Ambrosia, ξενοδοχείο "Hyatt Regency Thessaloniki"​ 14/20

Botargoξενοδοχείο "MonAsty Autograph Collection Hotel" 14/20 NEW ENTRY

Γλυκάνισος14/20

Δέκα Τραπέζια​ 14/20

Το Μανιτάρι ​ ​14/20

Marea Sea Spirit 14/20

Μούργα​ 14/20

Όλυμπος Νάουσα ξενοδοχείο "ΟΝ Residence" 14/20 NEW ENTRY

Συν Τροφή​ 14/20

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Tomata ξενοδοχείο "Sani Marina- SaniResort" 15/20

Bubo Fine Dining Restaurant Ξενοδοχείο "Ekies All Senses Resort"​ 14,5/20

Η Μαριγούλα​ ​14/20

Μαρίνα14/20

Trizoni Sea Treasures 14/20 NEW ENTRY

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Almira Fish & Meat Tavern, Αλεξανδρούπολη 14/20

Bostani Gastronomy, Μουσθένη Καβάλας 14/20 NEW ENTRY

Καρυδιές Σαμοθράκη 14/20

Κοτάννη, Ξάνθη 14/20

Η Ταβέρνα του Άη Γιώργη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης 14/20