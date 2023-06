Τραγωδία στην Πύλο: Στους 78 οι νεκροί στο ναυάγιο με μετανάστες - Πάνω από 100 οι διασωθέντες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:48

Αυξάνεται δραματικά από ώρα σε ώρα ο αριθμός των νεκρών μεταναστών στο ναυάγιο αλιευτικού σκάφους, στο μεγαλύτερο ναυάγιο στην ιστορία της Ελλάδας. Το αλιευτικό έπλεε 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 78 νεκρούς, ενώ έχουν περισυλλεγεί πάνω από 104 άτομα.

Ωστόσο, υπάρχει φόβος ότι μέσα στο πλοίο και συγκεκριμένα στο αμπάρι του, εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να βγουν. Αυτό επιβεβαιώνεται από τουλάχιστον μία μαρτυρία διασωθέντα, ο οποίος είπε σε στελέχη του λιμενικού πως "άγνωστο πώς, το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά. Υπήρχαν άτομα στο αμπάρι του πλοίου".

Επιπλέον, οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο δουλεμπορικό κάνουν λόγο για 400, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβάτες μπορεί να ξεπερνούσαν τους 500, ενώ ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη για 700, κάτι το οποίο φαίνεται να διασταυρώνεται από φωτογραφίες στα κινητά όσων έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλοι οι επιβαίνοντες είναι άντρες.

ΜΚΟ κάνει λόγο στο Twitter για 750 άτομα.

Worrying report from AlarmPhone saying they had contact with the boat yesterday, passengers reported that there were 750 people onboard. pic.twitter.com/BVnt83xT0L

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους 104 που έχουν περισυλλεγεί, τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο super puma.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων αγνοούμενων συνεχίζονται. Στο σημείο επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού, μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, επτά παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Τρία άτομα από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου μεταφέρθηκαν στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας για ανάκριση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, στην Καλαμάτα μεταβαίνει και ειδική ομάδα αναγνώρισης θυμάτων και καταστροφών, όπως και ιατροδικαστές από την Αθήνα για τη διαδικασία της νεκροτομή των θυμάτων

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες, ενώ το πλοίο έπλεε με απόλυτη μπουνάτσα, ξαφνικά υπήρξε ένας κλυδωνισμός αριστερά και μετά δεξιά και ακολούθησε η βύθιση του αλιευτικού.

Το αλιευτικό σκάφος ανετράπη ανοιχτά του μεσσηνιακού λιμανιού. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε σωσίβιο.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Καλαμάτα, όπου μετέβη εκτάκτως ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:

"Έχουμε δημιουργήσει υπαίθριο ιατρείο στην περιοχή του λιμανιού, όπου εξετάζονται όσοι χρήζουν ιατρικής φροντίδας, ενώ μέχρι τώρα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης 14 μετανάστες".

Παράλληλα, τόνισε ότι "έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, εκτός από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και τα νοσοκομεία της Κυπαρισσίας, της Σπάρτης και της Τρίπολης, ενώ στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα έχει φθάσει μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από όμορους νομούς, αλλά και από την Αθήνα". Επίσης, ο Γιάννης Καρβέλης ανέφερε ότι "έχει ήδη δημιουργηθεί ένας πρόχειρος χώρος φιλοξενίας των μεταναστών στις παλιές αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση για την μετακίνηση των μεταναστών".

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, είπε ότι "ο Δήμος έχει ανοίξει τον χώρο που υπάρχει στο λιμάνι της πόλης, ενώ έχει φροντίσει, σε συνεργασία με την περιφερειακή ενότητα, να έλθουν στρώματα, κουβέρτες και ότι άλλο χρειάζεται". Επίσης, ανέφερε ότι "έχουν εγκατασταθεί παροχή νερού, χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, τέντες, ενώ υπάρχει ήδη κινητοποίηση για την παρασκευή και την διανομή φαγητού στους μετανάστες".

Εν τω μεταξύ, στην Καλαμάτα έφτασε λίγο μετά τις 16.00 και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία χαρακτήρισε το ναυάγιο τραγωδία.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του τραγικού ναυαγίου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου και για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λόγω του τραγικού ναυαγίου, η προγραμματισμένη για σήμερα προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στην Πάτρα με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναβάλλεται, σημειώνεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ.

Το αλιευτικό, μήκους περίπου 25-30 μέτρων- είχε ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης και εντοπίσθηκε χτες Τρίτη το μεσημέρι από τη FRONTEX αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Στην περιοχή έσπευσε σκάφος του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο. Όπως γίνεται γνωστό, κατ' επανάληψη ρώτησαν εάν το σκάφος χρειαζόταν βοήθεια. Η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας φορτηγό πλοίο προσέγγισε το αλιευτικό και παρείχε τρόφιμα και άλλα εφόδια, οπότε από το αλιευτικό ενημέρωσαν πως πλέουν προς Ιταλία. Σε δεύτερο πλοίο που προσέγγισε το απόγευμα της Τρίτης το σκάφος και οι επιβάτες αρνήθηκαν ακόμη και τα εφόδια, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Το βράδυ της Τρίτης σκάφος του λιμενικού επιβεβαίωσε ότι στο αλιευτικό επέβαινε πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών, και παρά την άρνηση για λήψη βοήθειας, το σκάφος του λιμενικού παρέμεινε κοντά που συνέχιζε την πορεία του.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή του Παράκτιου Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τριών (03) παραπλέοντων πλοίων, ενώ στην περιοχή έσπευσε και αεροπλάνο C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ακόμα τρία (03) παραπλέοντα πλοία. Επιπρόσθετα στην περιοχή των ερευνών επιχειρούν ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μία (01) Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι 104 διασωθέντες έχουν μεταφερθεί με σκάφος στην Καλαμάτα όπου είχε στηθεί επιχείρηση για τη μεταφορά όσων έχουν ανάγκη σε νοσοκομεία και για τη φιλοξενία των άλλων. Εως τώρα στο νοσοκομείο έχουν διακομισθεί 29 άνθρωποι. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί εκτός από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία και τα νοσοκομεία της Σπάρτης και της Τρίπολης.

Από το πρωί της Τετάρτης το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ της περιοχής αλλά και το νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ ήδη έχουν μεταβεί από την Αθήνα και δύο οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με γιατρούς και διασώστες.



Στο λιμάνι της Καλαμάτας έχουν αναπτυχθεί 10 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν ήδη διακομισθεί στο ΓΝ Καλαμάτας τέσσερις διασωθέντες με υποθερμία.



Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, κατόπιν εντολής από το υπουργείο Υγείας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, μεταβαίνει εσπευσμένα στην Καλαμάτα ώστε να συντονίσει την επιχείρηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης προς τους διασωθέντες μετανάστες από το ναυάγιο της Πύλου.

Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, αναφέρει:

Είναι αποκαρδιωτικό. Ανασύρθηκαν 41 πτώματα και υπάρχουν φόβοι ότι εκατοντάδες άλλοι μπορεί να αγνοούνται σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου, στην Ελλάδα.

Τέτοιοι τραγικοί θάνατοι στη θάλασσα μπορούν να αποφευχθούν. Χρειαζόμαστε περισσότερους ασφαλείς διαδρόμους για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν. Δεν πρέπει να αφήνονται μόνοι με επικίνδυνες για τη ζωή επιλογές.

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.



Such tragic deaths at sea are avoidable.



We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX