Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό συνέδριο του IFFR σε συνεργασία με την EBRD

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι θεσμικών επενδυτών, τραπεζών, εταιρειών, εποπτικών αρχών και ακαδημαϊκοί από περισσότερες από 50 χώρες από 550 και πλέον οργανισμούς και εταιρείες.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με την σημασία του ESG και συζήτησαν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών ESG προτείνοντας λύσεις.

Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του ο Διευθυντής του IFFR και συνδιοργανωτής του συνεδρίου, Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Queen Mary University of London), ο οποίος αναφέρθηκε στου υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει το IFFR και στο ρόλο που επιτελεί στη σύνδεση του χώρου των επιχειρήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις στην EBRD επιστημονική έρευνα στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Στη συνέχεια η κα. Andreea Moraru (Regional Director for Greece and Cyprus της EBRD), αναφέρθηκε στη βιώσιμη στρατηγική στην Ελλάδα και τον ρόλο της EBRD.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

- Το σημερινό τοπίο του ESG και το μέλλον του

- Θεσμικοί επενδυτές και ESG: Γιατί τους ενδιαφέρει;

- Βιώσιμη Τραπεζική και Προκλήσεις

- Εταιρείες: Παραδείγματα από τον χώρο της βιομηχανίας και της Ακίνητης Περιουσίας

- Εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο

- Βιώσιμα Λογιστικά Πρότυπα: Ποια είναι η συμβολή τους;

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: EY (Platinum Sponsor), Cenergy Holdings, Grant Thornton, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς (Gold Sponsors), Prodea Investments (Affiliate Organization) και Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Supporter). Χορηγοί επικοινωνίας: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Capital.gr, Euro2day.gr, Nextdeal.gr και Responsible Investor.

