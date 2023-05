Γερουσιαστής Μενέντεζ: Παρέμβαση για τη φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη

Θέση σχετικά με τη σύλληψη και τη φυλάκιση Φρέντι Μπελέρη πήρε ο πρόεδρος της Επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, σε δήλωσή του.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ χαρακτήρισε προβληματική τη σύλληψη του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη ενώ επανέλαβε πως αυτή η απόφαση θα είχε αρνητική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

"Αντιλαμβάνομαι πως οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων δικαστηρίων, είναι θεμελιώδη στοιχεία μιας δημοκρατίας αλλά προβληματίζομαι για τη σύλληψη ενός πολίτη ελληνικής εθνικότητας από την Αλβανική Αστυνομία, τον Διονύση Μπελέρη, δύο μέρες πριν τις εκλογές, δυο μέρες πριν τις εκλογές. Ενώ περιμένουμε τα στοιχεία να αναδυθούν, η Ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει ξεκάθαρο ότι αυτό θα είχε αρνητική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Τι κάνουμε για να επιβεβαιώσουμε πως οι Αλβανικές αρχές παραβιάζουν την έννομη τάξη και ποια είναι η επόμενη κίνηση μας;" ανέφερε χθες κατά την ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Αμερικανός γερουσιαστής.

