Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως

Έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την τελετή για την αφή του στα Ιεροσόλυμα, με ειδική πτήση της AEGEAN.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη, το παρέλαβε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' και το συνόδευσε μέχρι την Ελλάδα.

