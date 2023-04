Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι η Εύα Καϊλή

Αποφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή σήμερα το μεσημέρι φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Η κ. Καϊλή έφυγε από τις φυλακές του Χάρεν, όπου βρισκόταν προφυλακισμένη για 4 μήνες, συνοδευόμενη από τον συνήγορο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Ακολούθως, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και κατηγορουμένη για εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate έφτασε στο σπίτι της, όπου θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw