Εγκαίνια για την έκθεση φωτογραφίας "HIDDEN" της βραβευμένης φωτορεπόρτερ Jo-Anne McArthu

Με κοιτάς πώς σε κοιτώ;



Ίσως το πιο δυνατό "χτύπημα" στην έκθεση φωτογραφίας "HIDDEN” που πραγματοποιείται στο γκάζι να μην είναι οι εικόνες γεμάτες αίμα, η βία ή τα σφαγεία, αλλά το βλέμμα των ζώων που μας κοιτά διαπεραστικά, κάνοντας τον επισκέπτη να νιώθει αρχικά αμήχανα και στη συνέχεια… ένοχα.



Αυτό βίωσαν και οι επισκέπτες που με θάρρος έδωσαν το "παρών" το Σάββατο 1η Απριλίου στην αίθουσα "Δεξαμενές Καθαρισμού" στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στα εγκαίνια της έκθεσης που πραγματοποιείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Α Promise to Animals, σε συνεργασία με τη βραβευμένη φωτορεπόρτερ Jo-Anne McArthur και υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.



Θέμα της, η εκμετάλλευση των ζώων από τους ανθρώπους, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα που μένει κρυμμένη πίσω από κλειστές πόρτες.



Η έκθεση φιλοξενείται σε δύο ορόφους. Στον πρώτο παρουσιάζονται φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, ενώ στον κάτω όροφο υπάρχει φωτογραφικό υλικό και πορίσματα από 2 πολύ σημαντικές έρευνες που πραγματοποίησε η οργάνωση στην Ελλάδα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, και πιο συγκεκριμένα σε ελληνικά χοιροστάσια και κοτοστάσια.



Στην έκθεση παρευρέθηκαν άνθρωποι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο. Απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης κ. Κωνσταντίνος Δέδες και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ενώ προλόγισε την εκδήλωση η κα Όλγα Κήκου, Διευθύντρια και η κα Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, Ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης A Promise to Animals.



Στον χαιρετισμό του ο κ. Δέδες αναφέρθηκε στη σημασία της ενσυναίσθησης, αξιών φιλοζωίας και αγάπης για τα ζώα, η οποία καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, και μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα.



Ο κ. Μπακογιάννης με τη σειρά του ανέφερε: "Μέσα από αυτήν την έκθεση, έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακοποίηση και ο σαδισμός που αποτυπώνονται σε αυτές τις σκληρές εικόνες, μπορεί να έχουν προέκταση μέσα στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις γειτονιές. Η νοοτροπία αλλάζει μόνο μέσα από την ενημέρωση και μέσα από αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές και να ευχηθώ να έρθει η μέρα που τέτοιες εκθέσεις, πλέον, δε θα χρειάζονται".



Η κα Κήκου, μιλώντας με στοιχεία και αριθμούς, ανέδειξε το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, την έλλειψη νόμων και οδηγιών, καθώς και την αδυναμία τήρησης κι επιβολής των κανόνων που ήδη ισχύουν.



Τέλος η κα Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, εστίασε μεταξύ άλλων στην επικοινωνία μας με τα ζώα λέγοντας, "Το ότι τα ζώα δεν μπορούν να μας μιλήσουν, δυστυχώς λειτουργεί κατά τους, όμως το ότι δεν έχουν φωνή είναι και αυτό ένα ψέμα. Χρησιμοποιούν χίλιους άλλους τρόπους για να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους. Ουρλιάζουν φτάνοντας στο σφαγείο. Τρέμουν βλέποντας την οικογένεια και τους φίλους τους να τεμαχίζονται μπροστά στα μάτια τους. Ξέρουν πολύ καλά τι έρχεται. Χτυπιούνται και παλεύουν με όλη τους την δύναμη για να κρατηθούν στην ζωή".



Η έκθεση φωτογραφίας είναι ανοιχτή για το κοινό έως και τις 6 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.



Τελικά όλα τα βλέμματα μπροστά στον θάνατο είναι ίδια.

A Promise to Animals



H A Promise to Animals είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δημιουργήθηκε με στόχο την κατάργηση κάθε είδους εκμετάλλευσης των ζώων και την προώθηση του βιγκανισμού ως διατροφή και τρόπο ζωής, Αλλάζοντας μικρά πράγματα στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο στον οποίο κανένα ζώο δε θα υποφέρει στα χέρια των ανθρώπων.

Τηλ.: 210-6282607

Email: info@apromisetoanimals.org

Jo-Anne McArthur

Η Jo-Anne McArthur είναι μια βραβευμένη φωτορεπόρτερ που καταγράφει τη ζωή των ζώων εδώ και δύο δεκαετίες. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων: We Animals, Captive, και HIDDEN: Animals in the Anthropocene. Έχει λάβει διακρίσεις όπως Φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς, Φωτογράφος Φύσης της Χρονιάς, BigPicture, Διεθνείς Εικόνες της Χρονιάς (POYI) και το Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας Ειρήνης. Η δουλειά της είναι διαθέσιμη δωρεάν, μέσω του ιστότοπου WeAnimals Media. Κατάγεται από το Τορόντο του Καναδά.