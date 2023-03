Οργανώσεις για νέο Κώδικα Μετανάστευσης: "Εκτός συστήματος ασύλου η συντριπτική πλειονότητα των ασυνόδευτων παιδιών"

Δεκαπέντε οργανώσεις που συγκροτούν το Δίκτυο Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν πως με το νέο Κώδικα Μετανάστευσης, η διαβούλευση για τον οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα, "δεν λαμβάνεται υπόψη η συντριπτική πλειοψηφία των ασυνόδευτων παιδιών που μένουν εκτός συστήματος ασύλου και δημιουργούνται περισσότερες δυσκολίες από όσες επιλύονται", παρά προηγούμενες δεσμεύσεις, όπως σημειώνουν, τόσο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη, όσο και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, "ο οποίος είχε δηλώσει, ότι στα ασυνόδευτα παιδιά ”αυτοδικαίως όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος θα πρέπει να τους δίδεται η δυνατότητα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια εκπαίδευσης, να μπορούν να παραμείνουν στη χώρα και εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στην ελληνική Πολιτεία”".

Ειδικότερα, επισημαίνουν οι οργανώσεις, "τα ασυνόδευτα παιδιά μένουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και εκτεθειμένα σε κάθε μορφής εκμετάλλευση, χωρίς ουσιαστική πρόσβαση σε προστασία, παροχές υγείας, εκπαίδευση", διότι για την απόκτησης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας απαιτούνται "προϋποθέσεις παράδοξες και εν πολλοίς εκτός πραγματικότητας".

Για παράδειγμα, σε σχέση με τα ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνονται ενώ βρίσκονται στη χώρα μας, τίθεται ως βασική προϋπόθεση o πρώην ασυνόδευτος ανήλικος να έχει ήδη οριστικό τίτλο διαμονής στη χώρα, δηλαδή κάποια οριστική άδεια διαμονής. "Όπως είναι εύλογο", σημειώνουν οι οργανώσεις, "αν τα ασυνόδευτα παιδιά που μόλις έχουν ενηλικιωθεί κατάφερναν να εξασφαλίσουν ισχυρή άδεια διαμονής, δεν θα χρειάζονταν καν τη νομοθετική παρέμβαση που εισάγει το παρόν άρθρο".

Όμως, πέρα από οριστικό τίτλο διαμονής και την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών τάξεων του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, απαιτείται να είναι, επιπλέον, εισακτέοι σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπόθεση που αφορά σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων".

Επίσης, μένουν εφεξής χωρίς άδεια διαμονής τα παιδιά μεταναστών β' γενιάς που μέχρι τώρα μπορούσαν με τις διατάξεις του ν.4251/2014 να λάβουν άδεια διαμονής, ανεξάρτητη από τη νομιμότητα της διαμονής των γονέων τους, εφόσον έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα (γέννηση στην Ελλάδα, σχολική φοίτηση κ.λπ.)

Οι υπογράφουσες οργανώσεις του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τέλος, καλούν τα αρμόδια όργανα να επανεξετάσουν την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 162, προκειμένου πράγματι να καλύψει το νομικό κενό και να διασφαλίσει στην πράξη τα δικαιώματα όλων των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και όσων εξ αυτών ενηλικιώθηκαν και θα ενηλικιωθούν.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις είναι: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Σχεδία Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης, ΕΛΙΞ, Human Rights 360, SolidarityNow, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, The HOME Project, Lighthouse Relief, Better Days Greece, International Rescue Committee (IRC) Hellas, Terre des hommes Hellas, INTERSOS Hellas, Danish Refugee Council (DRC), Greece και Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity