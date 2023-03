Η τραγωδία στα Τέμπη στα διεθνή ΜΜΕ: Πώς βλέπουν τη συγγνώμη Μητσοτάκη

Από τα πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η τραγωδία στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου, τα διεθνή ΜΜΕ δεν έχουν σταματήσει να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, εστιάζουν στις παθογένειες και τα χρονίζοντα προβλήματα στα οποία εντοπίζονται τα αίτια του πλέον πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της Ελλάδας.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συγγνώμη που απευθύνει έχει αναπαραχθεί από όλα τα μεγάλα δίκτυα και ενημερωτικούς ιστότοπους. Εξίσου μεγάλο είναι όμως το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ και για την έκρηξη οργής που εκφράζεται στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, και των βίαιων συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας.

Η δήλωση Μητσοτάκη στην ανάρτησή του ότι "ως πρωθυπουργός, οφείλω σε όλους, αλλά πάνω από όλα στους συγγενείς των θυμάτων, μια μεγάλη ΣΥΓΓΝΩΜΗ. Τόσο προσωπική, όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια" αναπαράγεται από το Politico που σημειώνει ότι "ο Μητσοτάκης, ο οποίος ετοιμάζεται για εκλογές την άνοιξη, έχει υποσχεθεί ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος" καθώς και ότι "θα ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ".

"Το γερασμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας μήκους 2.550 χιλιομέτρων έχει απελπιστική ανάγκη εκσυγχρονισμού ενώ διατυπώνεται κριτική για φερόμενη κακοδιαχείριση, ακατάλληλο εξοπλισμό και κακή συντήρηση" σημειώνει το Politico. Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για "το θανατηφόρο δυστύχημα" που "έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα σχετικά με την ευθύνη της κυβέρνησης στην καταστροφή. Περίπου 12.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή μπροστά από το κοινοβούλιο στην Αθήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την Παρασκευή στην Αθήνα και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και βολίδες κρότου-λάμψης".

"I owe everyone, but above all the relatives of the victims, a big SORRY.”



