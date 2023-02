Δέκα χρόνια Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Το Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πραγματοποίησε την Τετάρτη επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων, του επιχειρηματικού κόσμου και τα μέλη και οι φίλοι του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου έκανε έναν σύντομο απολογισμό των 10 χρόνων με βάση τους 4 στόχους που ετέθησαν:

1.Να προσεγγίσει τις μεταρρυθμίσεις και τις δημόσιες πολιτικές υπό το πρίσμα της ψηφιακής εποχής και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

2.Να επιτύχει συναινέσεις μέσα από διάλογο και τεκμηρίωση.

3.Να αναδείξει την παγκοσμιότητα της οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας και να χτίσει γέφυρες μεταξύ της Ελλάδος, της Ευρώπης και των υπολοίπων ηπείρων.

4.Να αναδείξει και να δώσει ισχυρό και αξιόπιστο βήμα σε νέους και ικανούς ανθρώπους.

Και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά, προσπαθώντας διαρκώς να τα καταφέρνουμε όλο και καλύτερα".

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ευχαρίστησε και τίμησε για την προσφορά τους συμβολικά τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

Κωνσταντίνο Ζέρβα δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Αχιλλέα Γραβάνη, καθηγητή φαρμακολογίας.

Εύα Αμπάζη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Κωνσταντίνο Μπάστα, οικονομολόγο και σήμερα επιχειρηματία

Κωνσταντίνο Μπουρούνη Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Προγράμματος EΡΤ.

Γιάννο Λιβανό, Πρόεδρο ΔΣ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Αττικής.

Μάκη Χατζούλα, Επιχειρηματία

τον πρώτο διευθυντή , Γιάννη Μαστρογεωργίου σήμερα Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Κυβέρνησης

τον πρώτο webmaster , Γιάννη Αναγνωστόπουλο

τον πρώτο Νομικό μας σύμβουλο, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου

την πρώτη επιστημονική συνεργάτιδα Γιατρό Δρ. Δημόσιας Υγείας

Εύη Χατζηανδρέου

τον εκδότη της Μεταρρύθμισης Γιάννη Μειμάρογλου και

τον Διευθυντή Μιχάλη Κυριακίδη

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΙΚΤΥΟ είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο εξωστρεφή ελληνικά think tanks. Έφερε στη δημόσια συζήτηση τις μεγάλες αλλαγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με αφιερώματα, μελέτες και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέτει μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή https://todiktio.eu/international-advisory-council/ αποτελούμενη από πρώην Προέδρους Κρατών, Υπουργούς Εξωτερικών, νομπελίστες και διανοούμενους, έχει σταθερές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή think tanks όπως το European Council on Foreign Relations, το FEPS, το κορυφαίο αφρικανικό ίδρυμα Brenthurst Foundation, το Friends of Europe και το Jacques Delors Institute.

Το Δίκτυο με αριθμούς

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, κυρίως με εθελοντική εργασία έχει πραγματοποιήσει:

92 μεγάλου βεληνεκούς εκδηλώσεις

320 ομιλητές απο 17 χώρες

περισσότεροι από 9000 συμμετέχοντες

213 συμμετοχές σε διεθνή φόρα.

92 μελέτες, έρευνες policy briefs

78 Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης

534 άρθρα στον Ελληνικό και ξένο Τύπο

10500 τρίτες αναφορές στον τύπο.