Διοργάνωση από τη ΓΔΠΕΑΔΣ/ΥΠΕΘΑ Διεθνούς Συνεδρίου Υψηλού Επιπέδου για τη Μεσόγειο

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με θέμα: "Sustainable Development and Regional Integration in the Mediterranean within the Current Context of Security Challenges and Threats", με τη συμμετοχή 25 χωρών.

Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο "Υπσγος (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς" της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, με τη συμμετοχή Πρέσβεων και ανώτερων αξιωματούχων ξένων χωρών, ανώτερων αξιωματούχων Διεθνών Οργανισμών, καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η εξέταση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια. Επιπλέον, θα μελετηθεί ο αντίκτυπος αυτών των προκλήσεων και απειλών στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μεσογείου, οι συνέπειες τους στην εθνική ασφάλεια της χώρας μας και θα παρουσιαστούν στρατηγικές ολιστικού χαρακτήρα για την αντιμετώπισή τους.

Ομιλητές στο εν λόγω Συνέδριο θα είναι Έλληνες Υπουργοί, Πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι από ξένες χώρες, ανώτεροι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, καθώς και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού.

Το Συνέδριο θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- The Mediterranean through the Centuries (historical evolution, strategic analysis, impact).

- Challenges, Threats and Opportunities in the Mediterranean Region.

- Ongoing Conflicts and Disputes.

- Security Trends in the Mediterranean Region.

- Hybrid Threats in the Mediterranean Region.

- The Role of International Organizations in the Mediterranean Region.

- Cooperation and Defence Industry in the Mediterranean Region.

- Crisis Management Mechanism in the Mediterranean Region.

- National Resilience – Resistance.

- Greece as a Key Player in the Mediterranean Geopolitical Environment.

Στις εργασίες του υπόψη Συνέδριου θα συμμετάσχουν, πολιτικοί αξιωματούχοι και υψηλόβαθμο στρατιωτικό προσωπικό, εκπρόσωποι ξένων κρατών, Διεθνών Οργανισμών, Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς από αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας (Υπουργεία, Γενικά Επιτελεία, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κ.λπ.) και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.