Εκδήλωση AI & Digital Marketing Trends 2023 της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Certificate in Digital Marketing

Στις νέες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον ευρύτερο χώρο και επαγγέλματα του Digital Marketing, της Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας, εστίασε το Meetup που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση στις 17 Ιανουαρίου.

Οι τεχνολογίες αυτές αν και τις συζητούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, μόλις τους τελευταίους μήνες κάνουν την παρουσία τους δυναμική, έχοντας τη δυνατότητα να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να κάνουν προβλέψεις, να αυτοματοποιούν εργασίες και να βελτιώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο του Certificate in Digital Marketing, του κορυφαίου εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για digital marketers, με την συμμετοχή 5 εισηγητών του προγράμματος, του Κωνσταντίνου Ανδρούτσου, CMO, RoiX, Academic Advisor, HAU Certificate in Digital Marketing, Παναγιώτη Κακολύρη, COO, SocialDoo, Steering Committee Member at ENoP - European Network of Political Foundations, Δημήτρη Νικολακόπουλου, Chief Digital Officer, Attica Media Group, capital.gr, Βίκυ Ντάλλας,CEO, 9AM και Βασίλη Σταθόπουλου, Director of Strategy & Content, Ad World Conference, Co-founder SalesCaptain, SaaS Specialist

Την συζήτηση ξεκίνησε η Βίκυ Ντάλλας, μιλώντας για Immersive τεχνολογίες, εκεί δηλαδή που συναντώνται ο Digital με τον Physical κόσμο! Virtual Reality, Mixed Reality, και Augmented Reality.

Παρουσιάσθηκαν παραδείγματα από Virtual Try ons, Product Try ons, Placement Previews, Παιχνίδια, User Manuals κ.α., και πώς αυτά βοηθούν τα Brands για να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη (User Engagement) αλλά και να φέρουν Conversions. Παρουσιάσθηκαν παραδείγματα από περιπτώσεις όπου αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στο Brand να πουλήσει πιο ακριβά το προϊόν ή την υπηρεσία του γιατί ο καταναλωτής το βλέπει με "άλλο μάτι" και το εμπιστεύεται περισσότερο, και περιπτώσεις όπου αυτές οι τεχνολογίες μειώνουν τις επιστροφές προϊόντων.



Το επόμενο μεγάλο κομμάτι στο οποίο στάθηκε αφορούσε τα FB / Instagram Filters που μπορεί να δημιουργήσει ένα Brand μέσω του META Spark Studio. Το Meta Spark Studio (το 2019 όταν ανακοινώθηκε ονομαζόταν Spark AR Studio) είναι μια εφαρμογή της META όπου ο καθένας (Creator, Brand ή ο καθένας από εμάς) μπορεί να δημιουργήσει ένα Filter/Effect και να το ανεβάσει στο Facebook/Instagram ώστε οι χρήστες να το ανακαλύψουν, να το χρησιμοποιήσουν και να το μοιραστούν. Τα φίλτρα είναι διασκεδαστικά, αρέσουν σε όλους. Όταν κάτι έχει το στοιχείο της ευχαρίστησης είναι και Shareable – δηλαδή δημιουργεί την τάση να το μοιρασθείς. Όταν κάτι είναι Shareable είναι και πολύτιμο για το Brand. Τα πιο απλά φίλτρα μπορούν να εμπεριέχουν 2D εικόνες, 3D σχέδια. Τα πιο σύνθετα μπορεί να έχουν Interactivity, να γίνεται κάποιο παιχνίδι με τον χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγο πιο σύνθετη η κατασκευή τους - αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.



Το Brand μπορεί να δημιουργήσει φίλτρα για όλα τα στάδια του Marketing Funnel. Ανάλογα το στάδιο επιλέγει και το φίλτρο που θα δημιουργήσει και θα μοιραστεί με το κοινό του. Για παράδειγμα, στο στάδιο του Awareness / Interest μπορούμε να μοιραστούμε AR Quizzes, AR Games, η κάτι Fun και Engaging. Στο στάδιο του Consideration / Intent θα δουλέψουν καλύτερα φίλτρα όπως Product Try on's, Product exploration & education.

Ο Παναγιώτης Κακολύρης, COO, SocialDoo, Steering Committee Member at ENoP - European Network of Political Foundations, παρουσίασε μια καινούργια έννοια την "intellemo επικοινωνία", που προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων intelligence & emotionality. Πρόκειται για την science based – data driven επικοινωνία, που όμως επιδεικνύει και την απαραίτητη ενσυναίσθηση, καθώς αυτή αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση οποιουδήποτε επικοινωνιακού εγχειρήματος.

Υπογράμμισε τη μεγάλη αλλαγή που έχει φέρει η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στα social media τα οποία πλέον δεν μας διασυνδέουν με βάση τους χρήστες, όπως συνέβαινε παλαιότερα, αλλά με βάση το ίδιο το περιεχόμενο.

Εκτίμησε ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει το στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς ο μετασχηματισμός αφορά στην αλλαγή του εξωτερικού σχήματος, της μορφής. Πλέον οδηγούμαστε σε μια πιο εσωτερική, πιο δομική αλλαγή: την "ευφυή ανασύνθεση". Διότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου η ψηφιακότητα είναι σχεδόν καθολική, ακόμα και στην Ελλάδα που έχει κάνει ψηφιακά άλματα τα τελευταία χρόνια. Οι ψηφιακές εφαρμογές του δημοσίου, είναι τόσες πολλές που πλέον χρειάζεται προσπάθεια για να τις αναζητήσουμε. Αυτή η ανασύνθεση που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ξεκινά από έξω προς τα μέσα, όπως κάνει ο μετασχηματισμός, αλλά ξεκινά από τα μέσα προς τα έξω. Δεν αντανακλάται η αλλαγή στην όποια εταιρική ή δημόσια λειτουργία αλλά την αναδιαμορφώνει ριζικά.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία θέσπισης κανόνων στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα πρότεινε τη δημιουργία υπερεθνικών ρυθμιστικών θεσμών διότι κανένα κράτος δεν είναι μόνο του ισχυρό απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τους ίδιους τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο Κωνσταντίνος Ανδρούτσος, Chief Marketing Officer της RoiX και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Certificate in Digital Marketing αναφέρθηκε στην Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την Μηχανική Μάθηση (ML), οι οποίες αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ένα από τα κύρια θέματα της ομιλίας ήταν η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), η οποία επιτρέπει στους υπολογιστές να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη γλώσσα. Ένα παράδειγμα είναι το ChatGPT, της OpenAI. Είναι εκπαιδευμένο να κατανοεί και να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα που βασίζονται σε κείμενο, καθιστώντας το χρήσιμο για εργασίες όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η δημιουργία περιεχομένου κ.α

Στην ομιλία επισημάνθηκαν διάφορα παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT και άλλες τεχνολογίες NLP για τη βελτίωση των λειτουργιών τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία λιανικού εμπορίου χρησιμοποιεί το ChatGPT για να παρέχει γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, ενώ μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης το χρησιμοποιεί για τη δημιουργία περιεχομένου για το site της. Παράλληλα παρουσιάστηκε και το Dalle 2 επίσης της Openai, εργαλείο που δημιουργεί banners και designs μόλις με ένα brief σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Ο Βασίλης Σταθόπουλος, Head of Content του AD World του μεγαλύτερου παγκόσμιου συνέδριου για Digital Marketing & Advertising, παρουσίασε ΑΙ τεχνολογίες και εργαλεία που διαμορφώνουν σήμερα την σύγχρονη διαφήμιση και το Marketing.

Αναγνωρίζοντας την αξία του καλού περιεχομένου και του καλού ad copy, o Βασίλης εστίασε σε πληθώρα εργαλείων που βοηθούν – εξοικονομώντας πολύ χρόνο – τον σύγχρονο marketer να δημιουργήσει ποιοτικό περιεχόμενο ταυτόχρονα σε πολλά κανάλια και πλατφόρμες. To Play.ht μετατρέπει κείμενα σε ομιλίες χρησιμοποιώντας φωνή Τεχνητής Νοημοσύνης. Με ένα μόνο εργαλείο όπως το Descript μπορείς να γράψεις ένα σενάριο, να το ηχογραφήσεις, να φτιάξεις ένα video ή ένα podcast, να το επεξεργασθείς και να το μοιρασθείς. Με το ίδιο εργαλείο μπορείς να υπαγορεύσεις το κείμενο για ένα βιβλίο και το εργαλείο να σου γράψει όλο το βιβλίο και να το μετατρέψει σε ένα e-book έτοιμο προς διάθεση στο κοινό. Το Lumen5 δεν είναι ένα απλό εργαλείο παραγωγής video. Μπορείς να του δώσεις κείμενα από blogs, άρθρα κλπ και τα μετατρέψει σε videos.

Στο τελευταίο και πολύ ενδιαφέρον σκέλος του Meetup η συζήτηση άνοιξε ακόμα περισσότερο όπου ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, Chief Digital Officer της Attica Media Group, απάντησε σε ερωτήσεις του Κωνσταντίνου Ανδρούτσου σχετικά με τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Μηχανικής Μάθησης (ML) στη σημερινή κοινωνία. Ένα από τα βασικά σημεία που τόνισε ο κ. Νικολακόπουλος ήταν ότι τα εργαλεία αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αντικατάσταση των επαγγελματιών, αλλά ως ένας τρόπος να τους βοηθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Παράλληλα συζητήθηκε η σημασία της προσαρμογής του τρόπου εργασίας των επαγγελματιών προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών. Σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες αλλά και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας καθίσταται κρίσιμος και πιο αναγκαίος παρά ποτέ.

Μία από τις ανησυχίες που τέθηκαν τόσο από τον κ. Νικολακόπουλο όσο και από τον κ. Κακολύρη που συμμετείχε επίσης στην συζήτηση, ήταν το ζήτημα των fake news καθώς και η διάδοση των εργαλείων που μπορούν να παράγουν εύκολα τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ο Δημήτρης Νικολακόπουλος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα και τόνισε τη αναγκαιότητα των ανεξάρτητων εκδοτών με ισχυρή και αξιόπιστη υπογραφή. Υποστήριξε ότι αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που διαβάζουν οι αναγνώστες. Ο μόνος τρόπος για να μπορεί ο αναγνώστης να ξέρει πως αυτό που διαβάζει είναι αληθινό είναι η αξιοπιστία και το κύρος του υπογράφοντα.

Ολοκληρώνοντας την συζήτηση αναρωτηθήκαμε που μας οδηγούν όλες αυτές οι εξελίξεις, αν υπάρχουν σοβαρές ηθικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις ή συνέπειες στη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ζωή μας, και κατά πόσον αυτή η τεχνολογία θα εξαλείψει επαγγέλματα και θέσεις εργασίας.

Είναι γεγονός ότι το ΑΙ επηρεάζει ήδη πολλά επαγγέλματα και θα καταργήσει ορισμένα, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει ότι η εξέλιξη πάντα δημιουργεί νέες ανάγκες, νέες δεξιότητες και νέα επαγγέλματα.

Από τη στιγμή λοιπόν που η τεχνολογία δεν είναι εμπόδιο αλλά μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας, τι άλλο περιμένουμε να δούμε; Το αφήνουμε στη φαντασία σας.

H ομάδα του Certificate in Digital Marketing

Της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης