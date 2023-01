Sunday Times: Κοντά σε win win συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Επικαλείται Έλληνα αξιωματούχο

Πολύ κοντά σε μια συμφωνία win-win για τα Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται Αθήνα και Λονδίνο, όπως αναφέρει δημοσίευμα των κυριακάτικων Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος ξεκαθάρισε στην εφημερίδα ότι οι "κόκκινες γραμμές" σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αρχαιοτήτων είναι αμετακίνητες. Παράλληλα όμως, διατύπωσε την πρόταση να λειτουργήσει ένα νέο "παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου" εντός του Μουσείου της Ακρόπολης ως μία από τις πολλές πιθανές λύσεις. Και κατέληξε ότι "επιστρέφουν στο σπίτι τους".

"Εργαζόμαστε για μια ευρεία και μακρόχρονη πολιτιστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και εκ περιτροπής ανταλλαγή ιστορικών αντικειμένων μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου", είπε σύμφωνα με το δημοσίευμα.

