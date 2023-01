Πότε αναμένεται κορύφωση της γρίπης - Καμπανάκι για τις ελλείψεις σε ΜΕΘ Παίδων

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην ηλικιακή όμως ομάδα 15-64 καταγράφηκε αύξηση.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή (συνιστώντας τον εμβολιασμό για τη γρίπη και τη χρήση μάσκας), εκτιμούν πως το κύμα της εποχικής γρίπης στη χώρα μας αναμένεται να κορυφωθεί προς τα μέσα με τέλη του Φεβρουαρίου και εκφράζουν την ανησυχία τους τόσο για το κοκτέιλ αναπνευστικών ιώσεων (γρίπη, RSV, κορονοϊός), όσο και για την εμφάνιση και στην Ελλάδα της νέας υποπαραλλαγής Kraken, με έξι κρούσματα ήδη να έχουν ανιχνευτεί. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Νίκος Τζανάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Πρώτο Πρόγραμμα πως ενδεχομένως θα έχουμε πάνω από 500.000 κρούσματα γριπωδών συνδρόμων την εβδομάδα, που σημαίνει ότι μέσα σε έναν μήνα, κατά πάσα πιθανότητα, ή σε δύο μήνες, το 50% των Ελλήνων θα έχει περάσει μία ή δύο από αυτές τις ιώσεις, γρίπη ή υποπαραλλαγή της Όμικρον.

Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα κρούσματα γρίπης

Παρά τη μικρή υποχώρηση στα κρούσματα που καταγράφηκε στο διάστημα 1-8 Ιανουαρίου, η γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στην ηλικιακή ομάδα έως τεσσάρων ετών, ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις ήταν κοντά στα 200, όπως και στις ηλικίες 5-14 ετών. Στους άνω των 65 ετών, τα κρούσματα ήταν κοντά στα 80 και στην ομάδα 15-64 ετών πάνω από 150.

Την πρώτη εβδομάδα του 2023, καταγράφηκαν 7 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α, με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 4 άνδρες και 3 γυναίκες από 2 έως 72 έτη και διάμεση ηλικία τα 66 έτη. Συνολικά, τη φετινή περίοδο επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ 36 ασθενείς.

Ανησυχία για τις παιδιατρικές ΜΕΘ

"Ουδέποτε η Ελλάδα είχε επαρκή αριθμό κλινών ή και ΜΕΘ, εκτός από τα τρία μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας", είπε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι "ακόμη και μετά τον κορονοϊό που προέκυψε η ανάγκη για χρήση μάσκας, δεν υπήρξε αύξηση των παιδιατρικών ΜΕΘ εκτός Αθηνών".

Στη χώρα μας λειτουργούν μόλις 55 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά. Στην περιφέρεια υπάρχουν 23 κλίνες, εκ των οποίων 18 κλίνες για non covid-19 περιστατικά και 5 κλίνες για covid.

Στην Αττική λειτουργούν 32 κλίνες ΜΕΘ Παίδων. Συγκεκριμένα, 11 στο Αγλαΐα Κυριακού, εκ των οποίων 6 κλίνες non covid και 5 covid. Στο Αγία Σοφία, 9 κλίνες non covid-19, στο Παίδων Πεντέλης 6 κλίνες non covid και στο Αττικόν 6 κλίνες non covid-19.

Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης έχουμε μόνο 10 κλίνες, εκ των οποίων 8 κλίνες για non covid-19 και 2 κλίνες για covid, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου 6 κλίνες, εκ των οποίων 5 κλίνες non covid και 1 κλίνη covid, στο Ρίο 7 κλίνες, εκ των οποίων 5 κλίνες non covid και 2 κλίνες covid. Στη Θεσσαλία και την Ήπειρο δεν υπάρχει ΜΕΘ Παίδων. Ο θάνατος του εξάχρονου Θωμά για τον οποίο αναζητήθηκε χωρίς αποτέλεσμα κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη και τελικά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα, έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της έλλειψης κρεβατιών στις παιδιατρικές ΜΕΘ, και οι γιατροί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για την έλλειψη κλινών, ενώ οι ιώσεις στα παιδιά φέτος είναι σε σημαντική έξαρση.

Κορονοϊός: Η νέα παραλλαγή είχε έρθει ήδη στην Ελλάδα

Η υποπαραλλαγή XBB.1.5, ή Kraken όπως ονομάστηκε, έχει ανιχνευτεί συνολικά σε 6 δείγματα, εντούτοις 3 από αυτά προέκυψαν με αναδρομικό έλεγχο των δειγμάτων της υποπαραλλαγής XBB προηγούμενων εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, η υποπαραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη υποπαραλλαγή της Όμικρον και η ποσοστιαία αναλογία της υποπαραλλαγής BQ.1.1 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5.

Σύμφωνα επίσης με τον ΕΟΔΥ, ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Ειδικότερα, οι διασωληνωμένοι ήταν 128 και καταγράφηκαν 149 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη.

Το σύνολο των νέων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας για COVID-19 την εβδομάδα 01/2023 ήταν 1.632 (+7% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο μέσος όρος των ημερήσιων εισαγωγών για την εβδομάδα ήταν 233.