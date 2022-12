Πρέσβης Ισραήλ: Καταδικάζει τον βανδαλισμό του εβραϊκού μνημείου

Τον βανδαλισμό του εβραϊκού μνημείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταδικάζει, με ανάρτησή του στο twitter, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Νόαμ Κατς (Noam Katz).

"Καταδικάζω κατηγορηματικά τον βανδαλισμό του εβραϊκού μνημείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σήμερα. Είναι μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της ανάγκης καταπολέμησης τέτοιων ενεργειών μίσους και αντισημιτισμού που προέρχονται από το εξτρεμιστικό περιθώριο της κοινωνίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη", αναφέρει χαρακτηριστικά στο tweet του ο Ισραηλινός πρέσβης.

I categorically condemn the vandalism of the Jewish monument at Aristotle University of Thessaloniki today. It is a clear reminder of the need to combat such actions of hate and #antisemitism that come from the extremist margins of society. 1/4