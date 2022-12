Κ. Μητσοτάκης: Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απόφαση των υπουργών ενέργειας της Ευρώπης να συμφωνήσουν σε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου:

Today is another milestone in our long effort to shield our citizens and businesses from excessive gas prices caused by Russia’s invasion in Ukraine. The market correction mechanism -a GR proposal submitted 9 months ago- has finally been adopted by Europe's energy ministers.