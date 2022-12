Επίσκεψη ειδικής ομάδας του ΟΗΕ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Επίσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο κτήριο "Κεράνης" πραγματοποίησε ειδική ομάδα του ΟΗΕ- UN High Commissioner FOR Human Rights όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνο Λογοθέτη και το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριο Καλέα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τους Sorcha Mac Leod, Member of Working Group, Alia El Khatib, Officer, Office of the UN high Commissioner for Human Rights, Laura Ramirez, Officer - Office of the UN high Commissioner for Human Rights, ο Γενικός Γραμματέας ανέδειξε τη νέα επικρατούσα κατάσταση στο εθνικό σύστημα υποδοχής παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε ό,τι αφορά την αξιοπρεπή και ασφαλή φιλοξενία αιτούντων διεθνούς προστασίας και τις παροχές εντός των δομών του εθνικού συστήματος.

Παράλληλα, δόθηκε από το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, τη σταδιακή απομείωση των εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών και την τήρηση ποιοτικών δεικτών στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου.