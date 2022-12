Le Soir - Knack: Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τα μετρητά που βρέθηκαν στα σπίτια Καϊλή και Παντσέρι (φωτό)

Τα 1.500.000 ευρώ ξεπερνούν τα μετρητά τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις οικίες της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή και του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των βελγικών μέσων ενημέρωσης Le Soir και Knack.

Τα δύο μέσα μάλιστα εξασφάλισαν και φωτογραφία με τα κατασχεθέντα μετρητά, με το σήμα της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Κατά την έρευνα στην οικία Παντσέρι, οι Βέλγοι αστυνομικοί βρήκαν μετρητά ύψους 600.000 ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν και τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Εύας Καϊλή και στην οικία της ίδιας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι στις Βρυξέλλες, η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Qatargate), το οποίο συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Στην καθαίρεση, εξάλλου, της Εύας Καϊλή από τη θέση της μίας εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα την Τρίτη, προχώρησε η Ολομέλεια του σώματος λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.