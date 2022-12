Qatargate: Νέα έφοδος της αστυνομίας στο Ευρωκοινοβούλιο - Την Τετάρτη στον ανακριτή η Εύα Καϊλή

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα νέα έρευνα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για το Qatargate.

Πρόκειται για την εικοστή έρευνα μέσα σε τέσσερις ημέρες στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται το Κατάρ, ανέφερε μια δικαστική πηγή. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή και άλλα τρία πρόσωπα προφυλακίστηκαν την Κυριακή από τον δικαστή που έχει αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση.

Την είδηση έκανε γνωστή το Politico, επικαλούμενο τις βελγικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές.

BREAKING: Brussels police are currently conducting a second raid on European Parliament offices, amid a snowballing corruption scandal related to Qatari lobbying in the EU, according to Belgian federal prosecutors.



