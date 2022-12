"Πυροβόλησα μία φορά στον αέρα και μία χαμηλά στο αγροτικό" - Η κατάθεση του αστυνομικού που τραυμάτισε τον 16χρονο

Τις κρίσιμες στιγμές της καταδίωξης του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά, περιέγραψε στην κατάθεσή του ο αστυνομικός των ΔΙΑΣ που πυροβόλησε τον ανήλικο Ρομά.

Όπως ανέφερε, πυροβόλησε δύο φορές, μία στον αέρα και άλλη μία στοχεύοντας "χαμηλά στο αγροτικό όχημα". Κατέθεσε, ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να στοχεύσει με ακρίβεια, καθώς η μοτοσικλέτα ήταν εν κινήσει και κρατούσε το όπλο μόνο με το ένα χέρι.

"Έβγαλα το όπλο μου και πυροβόλησα δύο φορές πάνω από τη μηχανή που ήταν σε κίνηση. Μία φορά στον αέρα και μια φορά στο αγροτικό όχημα χαμηλά. Δεν μπορούσα να στοχεύσω με ακρίβεια επειδή κρατούσα το όπλο με το ένα μου χέρι", είπε ο αστυνομικός.

Και συνέχισε: "Όταν πυροβόλησα είχα απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρα από το αγροτικό και ήμουν περίπου στο ύψος των γραμμών. Στο σημείο αυτό ο δρόμος έχει μια μικρή ανηφορική κλίση και είναι λίγο ανώμαλος διότι από εκεί περνούν μεγάλα φορτηγά και έτσι έχουν δημιουργηθεί ανωμαλίες στο οδόστρωμα. Μόλις πυροβόλησα είδα το αγροτικό να εκτρέπεται της πορείας του και κατέληξε πάνω σε τοίχο παρακείμενου ξενοδοχείου".

Στην είσοδο ενός ξενώνα που μένουν συγγενείς κρατουμένων των φυλακών Διαβατών, εντοπίστηκε η βολίδα που ενδέχεται να προήλθε από το όπλο του αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που πυροβόλησε τον 16χρονο. Λίγα μέτρα μακριά είχε ακινητοποιηθεί το αγροτικό του ανήλικου Ρομά. Η σφαίρα, μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Αστυνομίας για να γίνει βαλλιστική εξέταση.

Αν αποδειχτεί ότι προέρχεται από το όπλο του αστυνομικού, τότε άμεσα καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του, σύμφωνα με τους οποίους "έριξε προειδοποιητική βολή στην αέρα", πριν τραυματίσει σοβαρά τον ανήλικο με μια δεύτερη σφαίρα. Η κατάληξη της βολίδας, δείχνει ότι είχε αντίστοιχη πορεία, με αυτή που καρφώθηκε στο κεφάλι του 16χρονου.

Βίντεο που εξετάζουν οι αρχές, έχει αποτυπώσει το αγροτικό του 16χρονου να "καβαλάει" τις γραμμές του τρένου στα Διαβατά και να εκτρέπεται της πορείας του κάνοντας αναστροφή. Η εικόνα του υλικού, είναι θολή, φαίνεται όμως να καταγράφει ότι το όχημα δεν άλλαξε σκόπιμα κατεύθυνση για να εμβολίσει τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών. Η μια μηχανή φαίνεται να περνάει μπροστά απο το αυτοκίνητο δίχως ο 16χρονος να κινηθεί προς το μέρος της και αφού απομακρύνεται, ο ανήλικος βάζει μπροστά το αγροτικό για να φύγει δεχόμενος τα πυρά.

Και σε δεύτερο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, το όχημα κινείται σε απόσταση από τους αστυνομικούς, με τη μία μηχανή να ακολουθεί και τη δεύτερη να μένει αρχικά πίσω. Οι παραπάνω εικόνες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνουν την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας που κάνει λόγο για συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.

Security camera footage of a store shows the pickup truck, driven by Kostas Fragoulis turning and being chased by 2 motorcycles of the DIAS police team.

