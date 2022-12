Axia Hospitality: Τι σχεδιάζει μετά την είσοδό της στον χώρο του management & leasing ξενοδοχείων

Έχοντας ήδη στο "ενεργητικό" της δέκα χρόνια παρουσίας στη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων και πωλήσεων, η AXIA Hospitality προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, μπαίνοντας και στο χώρο του management & leasing ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να αφήνει τις υπηρεσίες που παρείχε έως τώρα και οι οποίες την καθιέρωσαν στην τουριστική αγορά. Ο Γιάννης Κυρίτσης, Owner και CEO της Axia Hospitality μιλά στο Capital.gr για το rebranding της εταιρείας, τους νέους στόχους και τα επόμενα βήματα.

Συνέντευξη στη Βίκυ Κουρλιμπίνη

-Πως προέκυψε η απόφαση για την είσοδο της AXIA Hospitality στο χώρο του management & leasing ξενοδοχείων και ποιες προοπτικές ανάπτυξης βλέπετε;

Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των πωλήσεων και κρατήσεων ξενοδοχείων, η Axia Hospitality διευρύνει το portfolio των υπηρεσιών της και πλέον δραστηριοποιείται στο management & leasing ξενοδοχείων. Πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη που ήταν αναπόφευκτη αλλά και αναγκαία, λόγω της τεράστιας δυναμικής του κλάδου μας, καθώς παρατηρείται ξενοδοχειακή "έκρηξη" με την ανέγερση νέων ξενοδοχείων και επεκτάσεων να κινείται σε ανοδική τροχιά.

Η Axia Hospitality με την τεχνογνωσία, τη μακρόχρονη εμπειρία της και τη δοκιμασμένη μεθοδολογία της, υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους.



Αρχικά χαρτογραφούμε τις δυνατότητες κάθε ξενοδοχείου, εντοπίζουμε τα σημεία όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και μέσα από πλήθος εξειδικευμένων υπηρεσιών - εκπόνηση business plan & feasibility study, υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου, αξιολόγηση συμφωνιών και recruiting - εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης με στόχο το επιτυχημένο management που προσφέρει πραγματική αξία σε κάθε ιδιοκτήτη.

-Ποια είναι η φιλοσοφία στο management που θέλετε να εδραιώσετε;

Βασική μας στόχευση αποτελούν τα luxury boutique ξενοδοχεία που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως, σε πολλές περιπτώσεις νέων καταλυμάτων ή ακόμα και ξενοδοχείων που ήδη έχουν διανύσει μια πορεία, διαπιστώνουμε έλλειψη συγκεκριμένης ιδέας και concept. Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, βασική μας επιδίωξη είναι ο συνδυασμός της τεχνοκρατικής προσέγγισης με στοιχεία που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ιδιαίτερη προσωπικότητα κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, ώστε να μπορέσει να ξεχωρίσει μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-Μέσω leasing διαχειρίζεστε ήδη δύο ξενοδοχεία. Ποιo θα είναι το νέο concept;

Πράγματι, μέχρι στιγμής διαχειριζόμαστε 2 ξενοδοχεία. Το A77 Suites by Andronis, βρίσκεται στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη και προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία Αθηναϊκής φιλοξενίας. Μέλος των Small Luxury Hotels of the World, το ξενοδοχείο στεγάζεται σε ένα διατηρητέο, νεοκλασικό αρχοντικό του 19ου αιώνα και συνδυάζει τη συγκλονιστική ιστορία της πόλης και τον λαμπρό πολιτισμό της με το σύγχρονο design και τον μοντέρνο χαρακτήρα της.



Το Minois βρίσκεται στην Πάρο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ριζικής ανακατασκευής. Το νέο concept αυτού του ξενοδοχείου στηρίζεται στο συνδυασμό των τάσεων που συναντά κανείς στη Μεσόγειο (κυρίως Β. Αφρική & Ν. Ευρώπη), τα χρώματα και την αύρα των επιμέρους προορισμών – Μαρόκο, Γαλλική, Ιταλική & Ισπανική ριβιέρα- που έδωσαν έμπνευση τόσο στην αρχιτεκτονική και διακοσμητική ομάδα της Mutiny, όσο και στην εταιρία επικοινωνίας Wrapsody που ανέλαβε εξολοκλήρου το νέο branding. Πρόκειται για ένα project που παρουσιάζει έντονα στοιχεία δημιουργικότητας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί επίσημα στην ILTM στις Κάννες, όπου και θα ανακοινωθεί και επίσημα μέλος των Small Luxury Hotels of the World.

-Θα περιμένουμε και άλλες συνεργασίες;

Τα επόμενα βήματά μας επιλέγουμε να είναι σταθερά και μεθοδευμένα, προκειμένου οι ενέργειες που υλοποιούμε να έχουν διάρκεια στο χρόνο και θετικά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, μέχρι το 2025 στοχεύουμε στη διαχείριση έως και 2 επιπλέον καταλυμάτων.

-Πως βλέπετε τις προοπτικές του τουρισμού και της ξενοδοχειακής αγοράς τα επόμενα χρόνια;

Αν και η παρούσα οικονομική συγκυρία δημιουργεί ανησυχία, οι προοπτικές του τουρισμού στη χώρα μας προδιαγράφονται θετικές. Η Ελλάδα αναπτύσσεται διαρκώς ως προορισμός και αναμένουμε ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα συγκαταλέγεται στις top 5 χώρες παγκοσμίως. Αυτή η προοπτική βέβαια δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό, καθώς απαιτείται οργάνωση και συντονισμένη προσπάθεια των επίσημων φορέων αλλά και κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο μας.