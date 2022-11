Πρεσβεία Ισραήλ: Εκδήλωση για την παρουσίαση ψηφιακών έργων τέχνης NFT Ισραηλινών και Ελλήνων Καλλιτεχνών

Χτες η Πρεσβεία του Ισραήλ πραγματοποίησε μια ειδική εκδήλωση στο Brown Hotel Acropol παρουσιάζοντας ψηφιακά έργα τέχνης NFT από Ισραηλινούς και Έλληνες καλλιτέχνες εμπνευσμένα από τις κοινές αξίες των δύο πολιτισμών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς, καλλιτέχνες και προσωπικότητες από τον χώρο της καινοτομίας και του πολιτισμού.

Τα έργα που παρουσιάστηκαν επιλέχθηκαν μετά από διαγωνισμό για τους καλλιτέχνες με ευρεία συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της Πρεσβείας του Ισραήλ.

Τα έργα τέχνης, αποτελούμενα από σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής, GIF, σύντομα βίντεο και φωτογραφίες, όλα ψηφιοποιήθηκαν και κυκλοφόρησαν ως NFT (Non Fungible Tokens). Θα γίνουν ουσιαστικά αποκλειστική ψηφιακή ιδιοκτησία και συλλεκτικά αντικείμενα.

Τα NFT είναι ψηφιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν πράγματα όπως τέχνη, εικονικά είδωλα, GIF, βίντεο, ακόμη και μιμίδια. Τα έργα τέχνης σε μορφή NFT είναι ουσιαστικά μοναδικά ψηφιακά πιστοποιητικά πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποθηκεύονται σε blockchain και μπορούν να δημοπρατηθούν.

Σε δηλώσεις του, ο Πρέσβης του Ισραήλ είπε ότι "η τέχνη αντικατοπτρίζει όχι μόνο την ψυχή των καλλιτεχνών αλλά και την κοινωνία της εποχής στην οποία ζουν. Επομένως, σε μια επαναστατική εποχή όπου η ψηφιακή διάσταση της ζωής είναι τόσο εξέχουσα, είναι φυσικό η τέχνη να εκτίθεται και να βρίσκεται σε καινοτόμες μορφές όπως τα NFT. Η Πρεσβεία επιδόθηκε σε μια μορφή καινοτόμου διπλωματίας που επιδιώκει να συνδέσει την τεχνολογία με την τέχνη. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αρχαίοι πολιτισμοί που συνδέουν το παρελθόν με τη νεωτερικότητα και τις προηγμένες τάσεις της τεχνολογίας και στον τομέα της τέχνης. Η έννοια της ψηφιακής τέχνης ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν εντελώς νέο κόσμο δημιουργικότητας, καινοτόμου σκέψης και συναρπαστικών πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ".

Παρουσιάστηκαν τα εξής έργα των κατώθι καλλιτεχνών:

AdiIosphe – "Waves”

Eden Bezalel Habas – "The Waterfall

Γιώργος Νάθενας – "Goodwill Movement”

Gennady Roitich – Χωρίς τίτλο

Ηλίας Μεσσίνας – "Shared Narrative: Under the Blue Sky”

Ιωάννα Αλεξανδρή- "Careless bathers”

Λάμπρος Λαζόπουλος – "Ink Fusion”

Ray Vagner – "Sea of Hope”

Ron Guetta – "Plato’s Cave”

Ζήσης Δαλακούρας – "Timeless Motion”

Tamar Lev On – Χωρίς τίτλο