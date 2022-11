Συνέδριο για το Project Management και τεχνολογίες AI

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία την Global Business Management Consultants διοργανώνουν για 16η χρονιά το ετήσιο Συνέδριο Project Management Best Practices.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί και φέτος διαδικτυακά στις 19 Δεκεμβρίου 2022 από τις 09:00 έως τις 17:00.

Διερευνώντας τις ιδιαιτερότητες και τις εξελίξεις στη Διαχείριση Έργου, το φετινό συνέδριο προσεγγίζει τις ανάγκες του κλάδου υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ψηφιοποίησης, της τεχνικής νοημοσύνης (ΑΙ) της μηχανικής μάθησης (machine learning) και αυτοματοποιημένων διαδικασιών (automations).

Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τις συνθήκες παραγωγής και εργασίας, δημιουργώντας νέους τομείς δραστηριότητας και νέα μοντέλα παραγωγής. Έχει προσφέρει νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας και νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. Αλλάζουν και προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και οι μεθοδολογίες, τα εργαλεία και ο τρόπος της καθημερινής εργασίας και της οργάνωσης και υλοποίησης των έργων.

Επιπλέον στο συνέδριο θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές όπως και κάθε χρόνο, μέσα από παρουσιάσεις περιπτώσεων σημαντικών έργων με θετικό αποτύπωμα στη κοινωνία και στην αγορά.

Οι θεματικές ομιλίες περιλαμβάνουν:

Artificial Intelligence in Project Management: Impact and Improvements

Dr. Noushin Mokhtari, Global Business Services, Business Solutions & Services, Data Process Consulting, Siemens AG

Learnings & challenges from setting up a Digital PMO

Sam Pecqueur, Head of Central Project Management Office & Digital Transformation Director, DEME Group

Design Thinking – driving Inspiration, Ideation and Innovation

Dr. Sherman Ong, Director & Principal Consultant, Asia Operations, Global Business Management Consultants

Digital Transformation for an Integrated Lean Project Delivery​

Dr. David Kim Huat Chua, Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, College of Design and Engineering, National University of Singapore

Managing a micro project in Madagascar - 5000 miles away - lessons learned from a huge challenge

Martin Sedlmayer, Lead Buyer Rolling Stock & Programme Manager at SBB, Swiss Railways. VP of IPMA (2016-2021)

Applying AI in Project Management

Nikolaos Tsekouras, CIA, Audit Supervisor, Credit Suisse

Transitioning from allusive effectiveness to realistic outcomes. The impact on biases on project and risk management​

Dr. Ilias Katsagounos, PM², PMP, RMP, M_o_R, IT Portfolio Consultant at DG GROW (European Commission)

Automation in Project Management​

Prof. Ayman Hamdy Nassar, Associate Professor of Construction Management, German University in Cairo. President, Association of Engineering, Project, and Production Management (EPPM)

Portfolio Management​

Nicos Kourounakis, MAsc, MBA, PM², IPMA-D, PMP, PM² Alliance Founding Member and CEO, Senior Consultant, Methodologies at European Commission

The art curator as project manager: The exhibition "Beholding Liberty!" at the Hellenic Parliament

Dr Thodoris Koutsogiannis, Chief Curator of the Hellenic Parliament Art Collection

Applying AI to Agile Processes

Konstantina Siettou, Project Manager, Trasys - Sword Group

Conference Chairman: George Merguerian, PMP, PfMP, Open PM² Advanced, Senior Partner & Head of EMEA Operations, Global Business Management Consultants

Το συνέδριο θα διεξαχθεί ανάμεσα στις 9 το πρωί και τις 5 το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου, στην αγγλική γλώσσα ενώ το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 70 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του PM2 Foundation και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ISACA Athens chapter και της Algosystems ως Premier Sponsor.

Χορηγός Επικοινωνίας: CAPITAL.GR

