Ελληνική Πρωτοβουλία: Ανοιξαν οι αιτήσεις για τα Venture Impact Awards 2022 σε συνεργασία με τη Microsoft

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative - THI) υποστηρίζει ενεργά τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μέσω των Venture Impact Awards (VIA), ενός θεσμού που από το 2020 έχει προσφέρει χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας $535.000 σε 32 οργανισμούς με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Στόχος των VIA είναι να βοηθήσει δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, αλλά ταυτόχρονα και να εμβαθύνουν το θετικό τους αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ιδρυτικοί δωρητές των βραβείων είναι το Ίδρυμα Helidoni και to Κληροδότημα Charles C. Condes ενώ χρηματοδότηση προσφέρει και η Ελληνική Πρωτοβουλία, o μεγαλύτερος οργανισμός Ελλήνων της Διασποράς και διαχειριστής του προγράμματος.

Οι νικητές θα επιλεγούν με βάση όχι μόνο την ικανότητά τους να είναι οικονομικά αποδοτικοί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η δραστηριότητα τους μεταφράζεται σε ανθρωπιστικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συνεργασία και προωθώντας την καινοτομία.

Τα VIA είναι το νεότερο από τα προγράμματα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας όπως το Envolve Greece, το Venture Garden και το Athens Venture Fair, τα οποία από το 2012 έχουν βοηθήσει δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν κεφάλαια, να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από έμπειρα στελέχη και να επεκτείνουν την παρουσία τους σε περισσότερες αγορές.

Φέτος η Ελληνική Πρωτοβουλία καλωσορίζει στα VIA τη Microsoft σαν εταίρο και δωρητή στο πρόγραμμα. Η Microsoft ως μέρος της συνολικής της υποστήριξης, θα παρουσιάσει παράλληλα την ανανεωμένη πλατφόρμα της για νεοσύστατες επιχειρήσεις - Microsoft for Startups Founders Hub –η οποία έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει σε ιδρυτές startups τα εργαλεία που χρειάζονται ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσής τους. Στο πλαίσιο συνεργασίας της με την Ελληνική Πρωτοβουλία, η Microsoft θα καθοδηγήσει τις νικήτριες startups ως προς τον τρόπο πρόσβασης και αξιοποίησης των προνομίων και πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με το Azure – μέσα από το MfSFH μεταξύ άλλων θα έχουν την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν Azure credits αξίας μέχρι $150.000 για τέσσερα χρόνια και να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία Microsoft για την ίδια χρονική περίοδο τεσσάρων ετών όπως τα Visual Studio Enterprise, Git Hub Enterprise, Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365 - 1:1 συμβουλευτικές συνεδρίες τεχνικών υπηρεσιών, 24/7 τεχνική υποστήριξη, πρόσβαση στο Microsoft Mentor Nework, Microsoft’s marketplace και AppSource, GTMfunds και Customer Activation Support.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε μια ειδικά αφιερωμένη εκδήλωση στο τέλος του έτους (14 Δεκεμβρίου) στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (Κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα VentureImpactAwards έως τις 20 Νοεμβρίου ακολουθώντας το σύνδεσμο https://ventureimpactaward.com/application/

Η κα.Harriette Condes Zervakis, εκπρόσωπος του Κληροδοτήματος Charles Condes, δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Ελληνική σε αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα που υποστηρίζει ενεργά φρέσκες καινοτόμες ιδέες νέων Ελλήνων επιχειρηματιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσω της συνεισφοράς μας στοχεύουμε να τιμήσουμε την κληρονομιά και το όραμα του Charles C. Condes".

Ο κ. George P. Stamas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε ότι "Στόχος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξει το ελληνικό σύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μέσα στα πρώτα 10 χρόνια από την ίδρυση μας έχουμε αναπτύξει προγράμματα που υποστηρίζουν της ελληνικές εταιρίες από τα πρώτα τους βήματα και μέχρι αυτές να μεγαλώσουν και να καταστούν βιώσιμες. Αυτή τη χρονιά καλωσορίζουμε τη Microsoft στην οικογένεια των προγραμμάτων μας, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία μια νέας Ελλάδας".