Θρίλερ με δύο πτήσεις στο "Ελ. Βενιζέλος" - Αναφορές ότι "έχει περιοριστεί" ύποπτος για τρομοκρατία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.20

Μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" το βράδυ της Πέμπτης, μετά από πληροφορίες της CIA για ύποπτο επιβάτη για τρομοκρατικές ενέργειες σε πτήση της Emirates με προορισμό είτε με προορισμό το Ντουμπάι είτε με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Η δεύτερη πτηση με προορισμό τη Νέα Υόρκη είχε φτάσει στο FIR Ιταλίας όταν ειδοποιήθηκε να επιστρέψει και προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας. Εκεί οδηγήθηκε σε ειδικό σημείο όπου πραγματοποιείται έλεγχος στις αποσκευές και στα διαβατήρια των επιβατών.

Σύμφωνα με αναφορές και βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter από το εσωτερικό του αεροσκάφους, οι επιβαίνοντες που ελέγχονται απομακρύνονται από το αεροσκάφος, ενώ υπάρχει η πληροφορία από επιβάτες ότι ο ύποπτος παραμένει στη θέση του και δεν του επιτρέπεται να βγει από το αεροπλάνο.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG