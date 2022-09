Athens Democracy Forum: Αποτρέποντας έναν πυρηνικό πόλεμο και διασφαλίζοντας την ασφάλεια στο μέλλον

Τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή ως προς το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, υποστήριξε ο Jeffrey Sachs, Center for Sustainable Development, Columbia University που πιστεύει ότι μοναδικό εργαλείο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι η μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. "Βρισκόμαστε σε μια κρίση γιατί έχουμε πυρηνικές υπερδυνάμεις αντιμέτωπες μεταξύ τους". Κατηγόρησε επίσης την Ευρώπη ότι δεν έκανε κάτι για να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το να πιέζει για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Ο Ban Ki-Moon, 80ς γ.γ. του ΟΗΕ και Chair, Ban Ki-moon Foundation for a Better Future, συμφώνησε με τον Jeffrey Sachs στο ότι ο Πούτιν δεν μπλοφάρει ως προς τα πυρηνικά και ότι θα κάνει χρήση τους εναντίον της Ευρώπης, σε περίπτωση παρέμβασης. "Έχει μετατραπεί σε πολύ σημαντικό ζήτημα" είπε και υπενθύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες η Β. Κορέα δήλωσε δημοσίως ότι θα εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που αισθανθεί ότι απειλείται".

Η Ρωσική επιθετικότητα έχει μετατρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε διεθνές ζήτημα και όχι Ευρωπαϊκό είπε η Πρέσβης Angelina Eichhorst, Managing Director, European External Action Service. "Δεν θα πάψουμε να προσπαθούμε- με αποφασιστικό τρόπο -να σταματήσουμε την επιθετικότητα, είτε περιλαμβάνει πυρηνικά είτε οποιοδήποτε άλλο μέσο" πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη έχει ήδη απομονώσει τον Πούτιν.

