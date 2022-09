Τσαβούσογλου: Δικαίωμά μας οι ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατ. Μεσόγειο

Νέα δήλωση για τη συνέχιση "ερευνητικών δραστηριοτήτων" στην Ανατολική Μεσόγειο έκανε η Τουρκία.

Όπως μετέδωσε, ως έκτακτη είδηση, το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, "η Τουρκία δεσμεύεται να συνεχίσει να διεξάγει τις σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο".

#URGENT Türkiye vows to continue carrying out its seismic exploration activities in Eastern Mediterranean, 'it is our right and duty,' says foreign minister