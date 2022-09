Calilo: Μια τιμητική αναφορά στον ελληνικό τουρισμό από τους New York Times

Το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει φύγει ακόμα, αλλά έχει αφήσει ένα σημαντικό και ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα. Όχι μόνο στην εθνική οικονομία και τις αναμνήσεις των επισκεπτών, αλλά και στη διεθνή εικόνα της χώρας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Πρόσφατα οι New York Times ξεχώρισαν την Ίο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη και ως hot spots του φετινού καλοκαιριού. Έκαναν μάλιστα μια ιδιαίτερα εγκωμιαστική αναφορά resort Calilo της οικογένειας Μιχαλόπουλου στην Ίο, για την κουλτούρα που αντιπροσωπεύει. Αφού αναφέρθηκαν εκτενώς στη γοητεία του νησιού, μετέφεραν με ιδιαίτερα κολακευτικές περιγραφές στη μαγευτική αίσθηση που το resort μεταδίδει στους επισκέπτες του.

Μιλώντας στο υψηλού κύρους αμερικανικό έντυπο και αναφερόμενος στο πνεύμα με το οποίο έχουν σχεδιαστεί το resort και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, ο κ. Άγγελος Μιχαλόπουλος σημειώνει ότι "δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά πρόταση για μια νέα αντίληψη στις υπηρεσίες φιλοξενίας"

"Ο σκοπός αυτού του πειράματος, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, είναι να φέρουμε όση περισσότερη θετικότητα, αγάπη και ελευθερία στους ανθρώπους μπορούμε" λέει η Έρικα Μιχαλοπούλου, ένα από τα νεότερα μέλη της οικογενείας - διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεργασιών του Calilo.

Και αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται όπως διαπιστώνει η εφημερίδα. Η κ. Βασιλική Πετρίδου, σύζυγος του Άγγελου Μιχαλόπουλου, σημειώνει από την πλευρά της ότι "πολλοί από τους επισκέπτες μας λένε πως, ερχόμενοι εδώ, μπαίνουν σε ένα παραμύθι. Γίνονται πάλι παιδιά". Αυτό το παραμύθι θέλει ο όμιλος Calilo να κάνει ακόμη πιο γοητευτικό για όσους αναζητούν έναν άψογο συνδυασμό ιδιωτικότητας, πολυτέλειας και ψυχαγωγίας.

Create A Life You Can Fall in Love With. Εννιά λέξεις που όχι μόνο ενέπνευσαν την ονομασία του Calilo, αλλά παράλληλα περικλείουν όλη τη φιλοσοφία και την κουλτούρα των διακοπών που αντιπροσωπεύει το υπερπολυτελές resort στην Ίο.

Μάλιστα, η υψηλή ποιότητα του Calilo έχει ήδη λάβει θετική ανταπόκριση από το διεθνές κοινό και τον Τύπο. Αυτό μαρτυρούν άρθρα στο Architectural Digest, τους London Times αλλά και τώρα στους New York Times.

Η στρατηγική της επένδυσης

Ο όμιλος Luxurios, στον οποίο εντάσσεται και το Calilo, είναι μια ελληνική οικογενειακή εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης με στόχο τη διαμόρφωση ενός προϊόντος που να ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες και να συμβάλλει στην ανάγκη της χώρας μας να απευθύνεται σε διαρκώς υψηλότερου επιπέδου τουρισμό.

Αναδυόμενο από τον εγγενή βράχο, το Calilo περιβάλλεται από 1.000 στρέμματα προστατευόμενης γης, χρυσή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά

Δεδομένου ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνεισφέρουν, άμεσα και έμμεσα, περί το ένα πέμπτο του εθνικού εισοδήματος – τροφοδοτώντας και υποβοηθώντας δεκάδες άλλα επαγγέλματα και δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίες– ο όμιλος φιλοδοξεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και να συμμετέχει στην εμπέδωση των Κυκλάδων και της χώρας μας ως ενός εκ των κορυφαίων σημείων αναφοράς στον παγκόσμιο τουρισμό.

Με κοινωνική ευθύνη

Η ανάπτυξη αυτή προχωρά με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, καθώς ο όμιλος Μιχαλόπουλου έχει προχωρήσει στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας με δωρεές για δράσεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέχρι σήμερα.

Οι δωρεές αυτές εστιάζουν σε τομείς ζωτικής σημασίας για την Ίο και τους κατοίκους της, όπως η στελέχωση και υποδομή του Κέντρου Υγείας, των στρατηγικών υποδομών και της ασφάλειας του νησιού (εξοπλισμοί του Αστυνομικού Τμήματος, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής), η αποπληρωμή των χρεών του Αγροτικού Συνεταιρισμού, η συντήρηση μονοπατιών, η επένδυση χρημάτων σε γήπεδα αθλητισμού και προγράμματα τεχνών για τα παιδιά της Ίου.

Το όραμα των ιδιοκτητών είναι να προωθήσουν την μοναδικότητα του νησιού και τη δυνατότητα της χώρας μας να παράγει και να λειτουργεί τουριστικά προϊόντα που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται στην πράξη.