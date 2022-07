Συντρίμμια πυραύλου κινούνται ανεξέλεγκτα προς τη Γη - Προειδοποίηση της EASA και στην Ελλάδα

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) προειδοποίησε για πιθανή έλευση στην ατμόσφαιρα συντριμμιών από κινεζικό πύραυλο κατά μήκος του νότιου εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ένα δελτίο ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου 2022, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ασφάλειας είπε ότι τα συντρίμμια του μεγάλου διαστημικού πυραύλου Long March 5B ενδέχεται να επηρεάσουν τον εναέριο χώρο μεταξύ 30 και 31 Ιουλίου 2022, όπως αναφέρει το ertnews.

Οι εμπειρογνώμονες του Space Surveillance and Tracking (SST) εξέδωσαν σύσταση προς τις αεροπορικές αρχές και τις αεροπορικές εταιρείες των σχετικών χωρών να "παρακολουθούν τακτικά" και να "λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις για την επανείσοδο και να προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις κινδύνου τους σύμφωνα με την εξελισσόμενη κατάσταση και τις διαθέσιμες πληροφορίες", έγραψε η EASA.

⚠️Update: the re-entry window of object CZ-5B has narrowed down to 2022-07-30 20:53:53 UTC ±347 min. The #EUSST sensors network keeps monitoring the object closely and Operations Centres are performing analyses. Stay tuned!



