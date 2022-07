Ο Τούρκος υφ. Εξωτερικών ήρθε στην Κομοτηνή και μίλησε για "Τουρκική μειονότητα"

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν παρέστη χτες στο μνημόσυνο του Δρ. Σαδίκ Αχμέτ. στην Κομοτηνή και, με την ευκαιρία της 27ης επετείου του θανάτου του, ανέγνωσε μήνυμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πρόγραμμα του τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών συμπεριλάμβανε επίσκεψη στην Κομοτηνή και συνάντηση με τον αποκαλούμενο "Μουφτή" Ιμπραήμ Σερίφ. Ο Κιράν σε ανάρτηση του στο twitter ανέφερε ότι βρίσκεται στην Κομοτηνή, μία από τις πλέον σημαντικές πόλης για την "τουρκική μειονότητα στην Δυτική Θράκη".

Batı Trakya’daki Türk Azınlığın önemli şehirlerinden #Gümülcine’deyiz.



We are in #Komotini, one of the most important cities of the Turkish minority in Western Thrace.



📍Gümülcine Başkonsolosluğumuz pic.twitter.com/3J0CY2SXyI