Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός στο 5th InvestGR Forum 2022

To 5th InvestGR Forum 2022: A New Greece Emerges, το οποίο οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, συμπλήρωσε φέτος πέντε χρόνια ζωής, προσλαμβάνοντας χαρακτηριστικά "θεσμού" στον δημόσιο διάλογο για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Στην εναρκτήρια συνεδρία του φετινού InvestGR Forum, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, παρουσίασε, για πρώτη φορά στη χώρα, τα φετινά ευρήματα της έρευνας που διεξάγει σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: "EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2022". Ο κ. Παπάζογλου τόνισε ότι "παρά τις αντιξοότητες του παγκόσμιου και του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, η ελκυστικότητα της Ελλάδας παραμένει ανθεκτική, και πολλοί επιμέρους δείκτες εξακολουθούν να βελτιώνονται. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, πράγμα που απαιτεί την κινητοποίηση όλων των πολιτικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας".

Μετά από την παρουσίαση της έρευνας, ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

"Το 2022, πιστέψτε με, θα είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά για την Ελλάδα. Ο πόλεμος θα φρενάρει επενδύσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα, όμως, δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου σε αυτόν τον τομέα", επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, για να συμπληρώσει: ""Οι επενδυτές ζητούν και πολιτική σταθερότητα. Εάν η Ελλάδα εισέλθει μετά τις εκλογές σε πολιτική περιπέτεια, θα βλάψει το επενδυτικό περιβάλλον. Τους επενδυτές δεν τους ενδιαφέρουν τα κόμματα, ούτε το πώς τα βρίσκουμε ή το πώς δεν τα βρίσκουμε. Τους ενδιαφέρει να ξέρουν ότι θα βρουν σταθερή κυβέρνηση να μιλάνε. Αν δεν βρίσκουν σταθερή κυβέρνηση να μιλάνε, δεν πηγαίνουν σε μια χώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής μας θητείας. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση".

Ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, αναφέρθηκε στη σημασία της Εργαλειοθήκης της Εξωστρέφειας, την οποία σχεδίασε και ενεργοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Σχετικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις, επισήμανε ότι, το διάστημα Ιουλίου 2019 - Οκτωβρίου 2021, εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια αξίας σχεδόν 8 δισ. ευρώ, ενώ εξετάζεται ήδη η έγκριση 20 νέων επενδυτικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι βρίσκονται ήδη έργα αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ προς υποβολή αιτημάτων στην Enterprise Greece.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JTI για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κα Lili Zigoslu, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη χώρα με ευκαιρίες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις πολλαπλασιαστικής αξίας. "Εμείς, στην JTI", είπε η κ. Zigoslu, "μετά από 40 και πλέον χρόνια συνεχούς παρουσίας και επενδύσεων στη χώρα, συνεχίζουμε με σταθερότητα και συνέπεια να εμπιστευόμαστε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της".

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Alpha Bank, κ. Νίκος Νεζερίτης, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία όσο αναπτύσσεται και εξελίσσεται, γίνεται πιο θεσμική και, συνεπώς, έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία έτη στην προσέλκυση διεθνών μακροπρόθεσμων ιδίων κεφαλαίων στη χώρα, ιδίως σε τομείς αιχμής, όπως η ενέργεια και ο τουρισμός. Με τη συνεχή βελτίωση σε θέματα φορολογικής σταθερότητας, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, μείωσης γραφειοκρατικού κόστους, αλλά ιδίως με την προοπτική της αναβάθμισης σε επενδυτική βαθμίδα, η διοχέτευση διεθνών κεφαλαίων θα αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τον διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο της Alpha Bank στη χρηματοδότηση ξένων επενδύσεων που έχουν ουσιαστικό και πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το πάνελ με θέμα: "Enabling Green Investments and Sustainability: the way forward", στο οποίο συζητήθηκαν οι προοπτικές των Πράσινων Επενδύσεων και η Βιώσιμη Ανάπτυξη και πώς μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων ειδικότερα στις παρούσες περιστάσεις με τις αβεβαιότητες, αλλά και τις ευκαιρίες, που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Ο Ειδικός Σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού σε θέματα Ενέργειας, Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, κ. Γιώργος Κρεμλής, αναφέρθηκε στον Κανονισμό της Ε.Ε. για την Ταξινομία, που αποτελεί σύστημα κατηγοριοποίησης των πράσινων επενδύσεων, οι οποίες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, τόσο στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. όσο και από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και στο πρόγραμμα Repower EU, που υποστηρίζει θεσμικά και χρηματοδοτικά την πράσινη μετάβαση και την απεξάρτηση από τους Ρωσικούς υδρογονάνθρακες, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ και του υδρογόνου, την επέκταση των δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης και τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από άλλες πηγές προέλευσης.

Ο Καθηγητής και πρ. Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, αναφέρθηκε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ακόμη προωθηθεί, όπως η θεσμοθέτηση ενός νέου χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, τα θαλάσσια αιολικά, τα πράσινα PPAs και η αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, σημειώνοντας ότι "δυστυχώς η Εξοικονόμηση Ενέργειας συνεχίζει να είναι ο "φτωχός συγγενής" των δράσεων υλοποίησης, ενώ τα αναγκαία ανταποδοτικά τέλη στις τοπικές κοινωνίες συνεχίζουν να είναι αυτά του 2011". Τέλος, αναφέρθηκε στην έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για προτεραιοποίηση των ενεργειακών επενδύσεων με κριτήριο την αύξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας από ελληνικές επιχειρήσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Ελλάδος, κ. Νικόλαος Λάζαρης, ανέφερε: "Στη Huawei Ελλάδος, με συνέργειες και την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, δεσμευόμαστε στην παροχή προϊόντων και λύσεων ψηφιακής ενέργειας. Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους συνεργάτες και πελάτες μας στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και στηρίζουμε ενεργά τον φιλόδοξο στόχο της χώρας μας για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2030".

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ και Chief Officer of Technology, System Planning & Strategy, κ. Ιωάννης Μάργαρης, αναφέρθηκε στο εκτενές πρόγραμμα νησιωτικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2030, καθώς και στις νέες διεθνείς διασυνδέσεις που δρομολογεί από κοινού με τους γειτονικούς Διαχειριστές στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Μάργαρης τόνισε την κρισιμότητα των διασυνδέσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την επιτυχία της πράσινης μετάβασης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και πρόσθεσε ότι ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιείται δυναμικά στα εξίσου νευραλγικά πεδία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων -για τη δημιουργία διασυνδετικών δικτύων με την ηπειρωτική χώρα- και της αποθήκευσης ενέργειας.

Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Juwi Hellas, κ. Τάκης Σαρρής, αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και ανθεκτικότητά μας μπροστά σε αρνητικά παγκόσμια γεγονότα όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα μέτρα σε σχέση με την προώθηση της ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να επικεντρωθούν: α) Στον καθορισμό κατάλληλων περιοχών πολλαπλών χρήσεων για εγκατάσταση utility scale Φ/Β Σταθμών, β) στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, γ) στην εγχώρια κατασκευή προϊόντων ηλιακής ενέργειας, καθώς και δ) στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση εργαζομένων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Ακολούθως, διεξήχθη το πάνελ συζήτησης, με θέμα "Investing in Health: A Growth Multiplier", κατά το οποίο συζητήθηκε πώς οι επενδύσεις στην Υγεία και με ποιες προϋποθέσεις και κίνητρα μπορούν να αποτελέσουν μοχλό πολλαπλασιασμού των ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, είπε ότι "έχει πολιτικό κόστος να παίρνεις αποφάσεις με τις οποίες δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, γι’ αυτό όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει μόνο για όσους απασχολούνται στην Υγεία ή ασχολούνται με την Υγεία, αλλά κυρίως για τους ασθενείς", για να συμπληρώσει, αναφερόμενος στις επενδύσεις στην Υγεία, "ότι η ανάπτυξή τους συνάδει με καλύτερη υγεία γενικότερα. Στο φάρμακο, προφανέστατα, όταν μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, και στην έρευνα/καινοτομία, αλλά και στην παραγωγή, αφήνει ένα θετικό πρόσημο για την υγεία αλλά και την οικονομία".

Ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Κυριάκος Σουλιώτης, υπογράμμισε την ευρεία κοινωνική υποστήριξη της ανάγκης για μια δομική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στη χώρα μας, η οποία όμως βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με τα εμπόδια που προκύπτουν υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους. Από την άλλη, συνέχισε, "είναι απαραίτητο να δούμε και την αναπτυξιακή διάσταση του τομέα της υγείας, ο οποίος, ούτως ή άλλως, εξελίσσεται ραγδαία", για να συμπληρώσει ότι "για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, π.χ. στον τομέα του φαρμάκου, απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο, το οποίο δεν θα μεταβάλλεται διαρκώς "αιφνιδιάζοντας" κάθε φορά ασθενείς, πληρωτές, φαρμακοποιούς, φαρμακευτικές εταιρείες κ.λπ.".

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης της Hill International, κ. Μανώλης Σιγάλας, ανέφερε: "Τα νοσοκομεία του μέλλοντος σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν με επίκεντρο τον "άνθρωπο". Όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους εργαζόμενους. Με βασικούς πυλώνες σχεδιασμού την ευελιξία των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον σύγχρονο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, την ψηφιοποίηση των κλινικών υπηρεσιών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων, τον ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τους χώρους θεραπείας και την ενσωμάτωση πράσινων αρχών βιωσιμότητας με στόχο τη δραστική μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος".

Τέλος, η Διευθύντρια Market Access & External Relations της AbbVie, κα Πένυ Ρέτσα, αναφέρθηκε στη σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία που προκύπτει από την προοπτική μετατροπής της χώρας μας σε ένα διεθνές hub κλινικής έρευνας, ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού διάθεσης και αξιοποίησης δεδομένων υγείας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η συνεδρία με βασικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι ανέπτυξαν τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις στα χαρτοφυλάκιά τους.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε τις δράσεις και μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη υλοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο τον ριζικό ανασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του εθνικού πλούτου. "Ως αποτέλεσμα αυτών", τόνισε, "η χώρα μας κερδίζει συνεχώς έδαφος στον επενδυτικό χάρτη, προσελκύει τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους και κατατάσσεται, για πρώτη φορά, στους δέκα πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη".

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε: "Παρά την οξύτητα των προβλημάτων, η ανεργία συνεχίζει να πέφτει, οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται και οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις για όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο φιλοεπενδυτικό, σύγχρονο και ευρωπαϊκό δρόμο, για να έχουμε αποτελέσματα. Διαχειριστήκαμε μόνο κρίσεις την περασμένη τριετία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι μπροστά μας έχουμε τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο που τα πράγματα θα είναι δύσκολα και εδώ και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., αλλά είμαστε κυβέρνηση για τα δύσκολα".

Το καταληκτήριο πάνελ είχε ως θέμα: "Digital Investment: Transforming Greece for the future" και οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αφενός, του Κράτους και, αφετέρου, η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των σχετικών πόρων μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να συμβάλουν στον μετασχηματισμό της χώρας.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ανέφερε: "Αυτό που καταφέραμε τα τρία προηγούμενα χρόνια, ήταν να ψηφιοποιήσουμε διαδικασίες του Δημοσίου, χωρίς να ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία και να φέρουμε το κράτος στην πλευρά του πολίτη, πριν ο ίδιος το ζητήσει, όπως έγινε, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς, ακόμη και για προηγμένες ψηφιακά χώρες. Έτσι και θα συνεχίσουμε, αξιοποιώντας συνεχώς την τεχνολογία για τη βελτίωση της δημόσιας λειτουργιάς και αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη".

Ο Cloud Business Unit Director της PERFORMANCE TECHNOLOGIES, κ. Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, ανέφερε ότι "για πρώτη φορά κτίζουμε ένα ψηφιακό κράτος ευρείας κλίμακας και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και βιωσιμότητα του μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου αυτοματοποιημένης λειτουργικής υποστήριξης και ελέγχου της απόδοσης των υπηρεσιών και υποδομών, ώστε να μεγιστοποιούμε τα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HEWLETT PACKARD ENTERPRISE για την Ελλάδα και την Κύπρο, κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, ανέφερε: "Κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, ο τρόπος που ζούμε και εργαζόμαστε, η λειτουργία των επιχειρήσεων και οι διαδικασίες του κράτους θα καθορίζονται και κατά τα επόμενα χρόνια από τεχνολογικές τάσεις που συνοψίζονται στην ανάγκη για "έξυπνη" και ασφαλή συνδεσιμότητα σε οποιοδήποτε σημείο, την εκθετική ανάπτυξη του υβριδικού cloud, την ανάπτυξη data-first λύσεων που επιτρέπουν την άντληση ευφυΐας από τα δεδομένα, αλλά και την παροχή της τεχνολογίας, ως αγαθό που μπορεί να καταναλωθεί σε μορφή υπηρεσίας (as a Service). Υιοθετώντας λύσεις που τους επιτρέπουν να αντλούν αξία από τα δεδομένα τους όπου και αν αυτά βρίσκονται, κράτη και κυβερνήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν άλματα στη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή".

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, ανέφερε: "Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση και την εσωστρέφεια της περασμένης δεκαετίας. Ως μέλος της Ε.Ε. και της ευρωζώνης μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό προορισμό για όλους του κλάδους της οικονομίας. Η Τεχνολογία θα έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στον μετασχηματισμό όσο και στην ανάπτυξη της χώρας".

Τέλος, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κα Νιόβη Ρίγκου, ανέφερε στον χαιρετισμό της: "Με την έξοδο της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία φέτος, μια νέα Ελλάδα μπορεί να αναδυθεί. Μια Ελλάδα με ευοίωνες προοπτικές και φιλοεπενδυτικό προφίλ, η οποία, χάρη και στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "άντεξε" και την κρίση της πανδημίας. Με τη βοήθεια των 31 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει την απαραίτητη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση".

Το 5th InvestGR Forum 2022: A New Greece Emerges πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.