Παραληρεί ο αντιπρόεδρος του Μπαχτσελί: "Μούτσος του Μπαίντεν ο Μητσοτάκης, τα νησιά δωρήθηκαν στην Ελλάδα"

Σιγή ιχθύος τηρεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να απαντήσει ως προς τον χάρτη που περήφανα δημοσιοποίησε ο κυβερνητικός εταίρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Το σχόλιο στο κάλεσμα του Έλληνα πρωθυπουργού ήρθε από τον Νο2 του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ), Σεμίχ Γιαλτσίν, ο οποίος με μια σειρά τουίτ απαντά και προσβάλλει τον κ. Μητσοτάκη. Συχνά πυκνά οι Τούρκοι, από φυσικού, όντας λάτρεις των μικρών λέξεων, περικόπτουν τα ονόματα. Έτσι κατά το Ερντογάν-Έρντο, χρησιμοποιούν αρκετοί το Μήτσο όταν αναφέρονται στον Έλληνα πρωθυπουργό. Όμως υπάρχει και ένα αρνητικό, καθώς η λέξη miço (μίτσο) σημαίνει μούτσος και ο Γιαλτσίν χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ουσιαστικό στην αναφορά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα Αγγλικά, όπου και έγραψε, γράφοντας "miço", δεν γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται περί εσκεμμένης προσβολής και φαίνεται σαν σύντμηση του ονόματος, όμως στον τουρκικό λόγο είναι πασιφανέστατο.

Ακολουθεί το παραλήρημα του Γιαλτσίν:

1. Ο Miço/μούτσος του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν, πιόνι του Γάλλου προέδρου Μακρόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσίασαν στον αρχηγό του MHP κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, οι Γκρίζοι Λύκοι.

2. Ο Miço/μούτσος γνωρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν δωρηθεί στην Ελλάδα από δυτικές χώρες, οπότε φοβάται κάθε φορά που το θέμα τίθεται στην τουρκική κοινή γνώμη.

3. Δεν αρκεί να καταλάβουμε τι μήνυμα δόθηκε στον Μητσοτάκη με τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσιάστηκε στον κ. Μπαχτσελί. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η υποστήριξη που δίνεται σε αυτόν τον χάρτη από το τουρκικό έθνος, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των νησιών του Αιγαίου.

4. Το MHP, με επικεφαλής τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δεν είναι επίσημος εταίρος της κυβέρνησης, αλλά είναι υπεύθυνο και συνεπές μέλος της Λαϊκής Συμμαχίας, η οποία είναι προϊόν εθνικής συναίνεσης.

5. Είναι φυσιολογικό ο κ. Miço/μούτσος, που μπέρδεψε τα νησιά του Αιγαίου με ελληνικά πλοία, να τρομάζει από τη στάση του MHP, που υπερασπίζεται τα απαραίτητα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και αντανακλά την ισχυρή φωνή της συνείδησης του έθνους.

