Έως 22 Ιουλίου η υποβολή συμμετοχών για τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece

Συνεχίζεται έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 13η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κά) και του Stelios Philanthropic Foundation. Σημειώνεται ότι 17 εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει συμμετοχή.

Στόχος του θεσμού είναι να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Εφέτος, τα βραβεία προσφέρουν έπαθλα (δωρεά σε μετρητά) συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 3 νικητές και συγκεκριμένα: 50.000 ευρώ στον πρώτο νικητή, 30.000 ευρώ στον δεύτερο και 20.000 ευρώ στον τρίτο.

Τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 30.000 ευρώ το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online, μέσα από τη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation: https://steliosfoundation.gr/stelios_awards_for_young_entrepreneurs_in_greece_2022/.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι νικητές έχουν την ευκαιρία -αλλά όχι την υποχρέωση- να γίνουν μέλη της easy family of brands.

Η διαδικασία επιλογής και οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω Zoom, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη μετακίνησης. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.