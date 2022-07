Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με στελέχη της Lockheed Martin για τα F-16 και F-35

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Global Business Development & Strategy της Lockheed Martin Corporation, Tim Cahill, τον αντιπρόεδρο Global Pursuits Initiatives for Greece, Italy, the Americas and Africa της Lockheed Martin Aeronautics International, Ντένη Πλέσσα και τον αντιπρόεδρο της Lockheed Martin Corporation και νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών Lockheed Martin International SΑ και Lockheed Martin Global Inc. στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, είχε, σήμερα, Τετάρτη 6 Ιουλίου, στο γραφείο του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Όπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εμβάθυνσης της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εταιρεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση των αεροσκαφών ναυτικών επιχειρήσεων P-3B Orion καθώς και των μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.

Επίσης, συζητήθηκαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του προγράμματος πρόσκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin Aeronautics στο Fort Worth του Τέξας, όπου κατασκευάζονται τα F-35.