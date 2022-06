23 Cyber Leaders Summit Greece: Η κυβερνοασφάλεια ως η ασφάλεια του σήμερα

"Η κυβερνοασφάλεια αφορά το να μην αφήνει κανείς τους κακόβουλους ανθρώπους να μπουν σε ένα σύστημα". Αυτή την εξήγηση δίνει ο Jonathan Fischbein Chief Information Security Officer, της Check Point Softwate Technologies ως μια περιγραφή του ρόλου της κυβερνοασφάλειας στην προστασία των οργανισμών από επιθέσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν ως και τον αριθμό των 5000 ημερησίως.

Ο κ. Fischbein ήταν εκ των ομιλητών στο συνέδριο Cyber Leaders Summit Greece που πραγματοποιήθηκε μετά από 2 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας, με μότο "Υou deserve the best Security" (Αξίζετε την Καλύτερη Ασφάλεια). Κύριος διοργανωτής ήταν η Check point, μια εταιρεία με 29 χρόνια παρουσίας στην κυβερνοασφάλεια που ξεκίνησε από το Ισραήλ. Η εταιρεία μίλησε μέσω των εκπροσώπων της για την εμπειρία της στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε εταιρείες και φορείς σε εποχές πανδημίας, η οποία αποτέλεσε μια πρόκληση για όλους, αλλά και πριν ή μετά από αυτήν.

Στην εκδήλωση υπήρχαν ομιλητές από τα στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο άνοιξε ο Μιχάλης Μπόζος, υπεύθυνος πωλήσεων στο παράρτημα της Ελλάδας. "Η Checkpoint είναι μια εταιρεία που ακολουθεί μια σταθερή πορεία προς τα πάνω” δήλωσε ο κ Μπόζος. Μίλησε, επίσης, για τις διακρίσεις της εταιρείας, με την Ελλάδα να επιτυγχάνει τους στόχους της σε πολύ σημαντικούς οργανισμούς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας και η Mytilineos. "Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε και επενδυτικά, μπαίνοντας σε πιο καινοτόμες τεχνολογίες μέσα από acquisitions (κατακτήσεις)”, αναφερόμενος σε εταιρείες που "προστέθηκαν” ως συνεργάτες στην εταιρεία τους, προσφέροντας τη συνεισφορά τους με τεχνολογίες, όπως το cloud, zero trust, sandboxing mechanisms και την ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, μίλησε για τη συνεισφορά των ανθρώπων της εταιρείας στο έργο και τις επιτυχίες που έχει επιτύχει η ελληνική ομάδα μέχρι σήμερα.

Από τα ηγετικά στελέχη της εταιρείας στο Ισραήλ, μίλησε στην εκδήλωση και ο Jonathan Fischbein, Chief Information Security Officer, Check Point Softwate Technologies. "Καθημερινά αντιμετωπίζουμε 4-5000 κυβερνοεπιθέσεις επιθέσεις. Δεν με απασχολεί τόσο ο αριθμός αυτός, περισσότερο με απασχολεί η μία επίθεση που θα καταφέρουμε να "νικήσουμε”. Συγχαρητήρια και στην ελληνική ομάδα που έχουν πραγματοποιήσει τα κορυφαία επιτεύγματα στην εταιρεία”. Ο Fischbein έκανε λόγο στην εξάρτηση της ανθρωπότητας από την τεχνολογία, σε βαθμό που καθιστά την επένδυση σε συστήματα ασφαλείας απαραίτητη.

Σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του ρόλου του οργανισμού, ο Fischbein παρομοίασε τη δραστηριότητά του με την σειρά της πλατφόρμας Netflix, Squid Game. Από τη μία πλευρά, όπως και στο παιχνίδι, υπάρχουν οι χρήστες, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτούν επίθεση, ενώ από την άλλη υπάρχουν οι "προστάτες” που αντικρούουν τις επιθέσεις των "κακών”, οι οποίοι στοχεύουν στην απόκτηση χρημάτων μέσω εκμετάλλευσης της πληροφορίας.



Επιπλέον, η Κωνσταντίνα Κούκου, Channel Manager & Member of the Office of the CTO από την ελληνική ομάδα, μίλησε με εξειδικευμένα παραδείγματα για την τεχνολογία του οργανισμού, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει και το πώς τις διαχειρίζεται για χάρη της ασφάλειας του εκάστοτε οργανισμού που καλείται να προστατεύει. Ακολούθησαν κορυφαίοι ομιλητές/experts στο χώρο του Cyber Security, με ενδοσκοπήσεις για το πως έχει διαμορφωθεί το σημερινό περιβάλλον στο διαδικτυακό κόσμο,τις τάσεις που κυριαρχούν στις επιθέσεις και tips για την προστασία από κυβερνοαπειλές.

Βιργινία Κιμπουροπούλου