Στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Μπετέλ - Επισκέφθηκε την Μπούτσα

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ μετέβη σήμερα στη Μποροντιάνκα και την Μπούτσα, προάστια του Κιέβου, όπου ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι διέπραξε ωμότητες τον Μάρτιο, προτού συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα.

"Η Μποροντιάνκα υπέφερε στο βαθμό που καταστράφηκε εντελώς από τη ρωσική επιθετικότητα και σήμερα αποτελεί σύμβολο της παράλογης ωμότητας και της βίας", έγραψε στο Twitter ο Μπετέλ.

Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ανήρτησε μαζί με το μήνυμα αυτό μερικές φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και μίας εμφανώς συγκινημένης κατοίκου.

"Τίποτα δεν μπορεί να εκφράσει τη φρίκη αυτού που συνέβη εδώ", πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στις πόλεις Μποροντιάνκα, Ιρπίν και Μπούτσα στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής των προαστίων αυτών του Κιέβου τον Μάρτιο.

No words to describe the unimaginable human tragedy of Bucha. You can count on Luxembourg to support the investigations of national and international actors into these war crimes, and to ensure that those responsible for these atrocities are identified, prosecuted and punished. pic.twitter.com/DOXkPg2RbO