Παρουσιάστηκε το βιβλίο των Σπύρου Βλιάμου & Κωνσταντίνου Γκράβα "Κεντρικές Τράπεζες"

Με σημαντική επιτυχία από πλευράς προσέλευσης κόσμου και περιεχομένου των ομιλιών, έγινε τη Δευτέρα 30 Μαΐου, στη μεγάλη αίθουσα του Public Συντάγματος, η παρουσίαση του βιβλίου "Κεντρικές Τράπεζες" της σειράς "Μικρές Εισαγωγές” των εκδόσεων Παπαδόπουλος, το οποίο συνέγραψαν ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότηταςτου ΕΚΠΑ κ. Σπύρος Βλιάμος και ο Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνος Γκράβας.

Οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές οι οποίοι μίλησαν για το βιβλίο αναφέρθηκαν και τόνισαν ότι, παρά την μικρή του έκταση, το βιβλίο αντιμετώπισε τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους συγγραφείς αλλά απασχολούν και την παγκόσμια κοινότητα, όπως: Τι συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια οικονομία και γιατί φαινόμενα και όροι όπως ο πληθωρισμός, ο στασιμοπληθωρισμός και οι νομισματικές ανισορροπίες βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στην ειδησεογραφία; Πότε και γιατί άρχισαν να δημιουργούνται οι κεντρικές τράπεζες; Πώς εκδίδουν χρήμα και τι αξία έχει αυτό; Ποια η αλληλεπίδρασή τους με την πολιτική; Θα έχουμε παγκόσμιο νομισματικό πόλεμο ή οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ευρωζώνη θα διατηρήσουν το πλαίσιο της "νομισματικής ειρήνης”; Ποιον ρόλο παίζει η παγκοσμιοποίηση στις διεθνείς νομισματικές εξελίξεις;

Σχεδόν ομόφωνα οι ομιλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας την ιστορική μέθοδο, δίνουν εύστοχες απαντήσεις που κάνουν ποιοτικά καλύτερη την οικονομική γνώση και συμβάλλουν στην προσπάθεια βελτίωσης του οικονομικού αλφαβητισμού στη χώρα μας. Το τελευταίο δε αυτό σημείο τονίστηκε ιδιαίτερα από την Καθηγήτρια κα Ελένη Λουρή, π. Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Ο νυν Διοικητής της ΤτΕ, Καθηγητής κ. Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε ότι το βιβλίο "Κεντρικές Τράπεζες" αντλεί διδάγματα από το παρελθόν τα οποία μπορούν να μετουσιωθούν σε παραινέσεις για το μέλλον, ενώ ο Καθηγητής και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, τόνισε ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο καθώς δίνει τροφή για σκέψη και βοηθάει να επεκταθεί κανείς σε διάφορα ζητήματα.

Στο τέλος της τελετής οι συγγραφείς έλαβαν τον λόγο. Ο Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος αναφέρθηκε στο ιστορικό της συγγραφής του βιβλίου, περιγράφοντας την γνωριμία του με τον κ. Γκράβα και πώς η διδακτορική διατριβή του δεύτερου αποτέλεσε το πρώτο υλικό για το θέμα και το περιεχόμενο του βιβλίου. Έτσι οι δυσκολίες του περιορισμού της έκτασης του βιβλίου από την διδακτορική διατριβή των περίπου 120χιλ. λέξεων σε 25χιλ. κατά την απαίτηση του εκδότη, αντιμετωπίστηκαν με την αποφυγή αφενός χρήσης όρων που δεν μπορούν να ερμηνευθούν για τον απλό αναγνώστη και αφετέρου υποδηλώσεις προσώπων που η ερμηνεία και ιστορία τους θα προσέθεταν όγκο στο βιβλίο.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γκράβας τόνισε την αλληλεπίδραση μεταξύ θεσμών και ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση μείζονων κρίσεων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα της πρόσφατης ιστορίας: το 2008 (ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης) με την US Fed και τον Ben Bernanke⋅ το 2012 (κορύφωση της κρίσης του ευρώ), με την ΕΚΤ και τον Mario Draghi⋅ και το 2015 (κορύφωση της ελληνικής κρίσης), με την ΤτΕ και τον Γιάννη Στουρνάρα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ιστορικό της συγγραφής του βιβλίου, ο κ. Γκράβας αναφέρθηκε στην εμπνευσμένη καθοδήγηση από τον επιβλέποντα την διδακτορική διατριβή του, Καθηγητή κ. Βλιάμο, λέγοντας ότι τον βοήθησε να διερευνήσει πολύπλευρα το θέμα των κεντρικών τραπεζών και επιβεβαίωσε τα χαρακτηριστικά του ιδανικού επιβλέποντος, όπως τα περιγράφει ο Umberto Eco στο βιβλίο του: "How to Write a [Phd] Thesis”.