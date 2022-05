Επίσημη διαμαρτυρία της ΕΕ στην Τουρκία για τις παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη

Τις σοβαρές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές παραβιάσεις μετέφερε ο εκπρόσωπος o γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στον πρέσβη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην ΕΕ.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Στέφανο Σανίνο "Μεταφέρθηκε στον πρέσβη Μποζάι της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην ΕΕ η σοβαρή μας ανησυχία για τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών της Τουρκίας κοντά στην ελληνική πόλη της Αλεξανδρούπολης".

Όπως προσθέτει ο κ. Σανίνο, "ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η αποχή από ενέργειες που υπονομεύουν τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων είναι πιο σημαντικά από ποτέ σε αυτήν την κρίσιμη καμπή".

Transmitted to Amb. Bozay @AvbirDT our serious concern about Turkey’s military aircraft's flights near Greek city of Alexandroupolis. Respecting international law & refraining from actions undermining cohesion between allies is at this critical juncture more important than ever