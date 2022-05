Η Τουρκία αυξάνει την ένταση σε όλα τα μέτωπα με την Ελλάδα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε μύδρους τη Δευτέρα εναντίον του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, με τις οποίες προέτρεπε το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εμποδίσει την πώληση πολεμικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία.

Αυτή είναι μία από τις πολλές κινήσεις στις οποίες έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τη δήθεν επιθετική ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι σαμποτάρει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών και ότι οργανώνει μια προσπάθεια άσκησης πίεσης εναντίον της Τουρκίας στο αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε πώληση πολεμικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, αν του ζητηθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

"Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ελλάδα που χρωστάει 400 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές χώρες. Μιλήσαμε μαζί τους. Στη συνάντηση συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να φέρουμε τρίτες χώρες ανάμεσά μας. Ας σκεφτεί ο Μητσοτάκης το μέλλον. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Ελλάδα που προτείνει στις ΗΠΑ να μην δώσουν τα F-16 στην Τουρκία. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κανένας με το όνομα Μητσοτάκης για μένα. Οι ΗΠΑ μάλλον δεν θα ενεργήσουν σύμφωνα με τα λόγια της Ελλάδας", είπε ο Ερντογάν.

Το θέμα το πήρε ο τουρκικός Τύπος, το στόλισε και το προέβαλε ως σκληρή απάντηση του Ερντογάν προς τον Έλληνα πρωθυπουργό. Η φανατικά φιλοκυβερνητική Milliyet, με τίτλο "Σεισμό προκάλεσε ο Ερντογάν στην Ελλάδα" αποτυπώνει τους τίτλους στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ παράλληλα με μία απόπειρα κοπτοραπτικής αποπειράται να καταδείξει το πόσο ελληνόφιλη είναι η πολιτική των ΗΠΑ. Με τίτλο "Μητσοτάκης γιοκ" η εφημερίδα Takvim κάνει λόγο για : "Πολύ σκληρή αντίδραση του προέδρου Ερντογάν στην υποκριτική Ελλάδα".

"Ο Πρόεδρος Ερντογάν κατακεραυνώνει τον Έλληνα πρωθυπουργό: Δεν υπάρχει Μητσοτάκης για μένα" είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Sabah. Λίγες ώρες αργότερα δημοσιεύθηκε ένα μίνι who is who που ενημερώνει τους αναγνώστες της εφημερίδας ποιος είναι ο Κ. Μητσοτάκης: "Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλληνας πολιτικός. Είναι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενός από τους πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι βουλευτής από το 2004, διετέλεσε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το 2013 έως το 2015. Εξελέγη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 και έγινε αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις ελληνικές γενικές εκλογές του 2019, το κόμμα του πήρε την πρώτη θέση και έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας". "Πολύ σκληρή αντίδραση Ερντογάν στον Έλληνα ηγέτη: Δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης για μένα" γράφει η Ηurriyet, σχολιάζοντας πως ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ελληνοτουρκική σύνοδος του φθινοπώρου. "Συμβούλεψαν να μην δοθούν F-16 στην Τουρκία. Δεν υπάρχει Μιτσοτάκης για μένα", γράφει η Aksam και συμπληρώνει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα ακολουθήσει το δρόμο του με αξιότιμους πολιτικούς που θα κρατήσουν τον λόγο τους.

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, η ερντογανική ορχήστρα συνέχισε με τον επόμενο στη σειρά. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ) και ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναφέρθηκε με πολύ βαριά λόγια στον Έλληνα πρωθυπουργό:

"Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας στις ΗΠΑ, οι αμφίβολες και χωρίς αρχές σκηνές κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, αποκάλυψαν για άλλη μια φορά την εντεινόμενη προκατάληψη κατά της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. ΗΠΑ και Ελλάδα συναντήθηκαν στην ίδια γραμμή. Μας βάζει σε σκέψεις που η 42λεπτη ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των ΗΠΑ χειροκροτήθηκε 37 φορές, εκ των οποίων οι 10 ήταν όρθιες. Δεν ξέρουμε τι περίμεναν οι βουλευτές από την ομιλία του Μητσοτάκη, αλλά αν κάτι ξέρουμε είναι ότι βρήκαν κοινό έδαφος κατά της Τουρκίας", είπε.

Από την άλλη, ο Αχμέτ Νταβούτογλου είπε εμμέσως πλην σαφώς στον Τούρκο πρόεδρο ότι η ομιλία του κατά του Μητσοτάκη ήταν εκτός χρόνου, καθώς καθυστέρησε να απαντήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν: Τι απαντήσεις έδωσε η κυβέρνηση; Μετά από 5 μέρες, σήμερα ξύπνησες; (σ.σ.: αναφερόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν) Ο Έλληνας πρέσβης έχει κληθεί στο υπουργείο; Τα συμφέροντα του κράτους της Δημοκρατίας της Τουρκίας δεν προστατεύονται με το εγώ, αλλά με ψυχρά βήματα και αντιδράσεις. Αν επρόκειτο να πορευθείς με "έντιμους και ευγενικούς πολιτικούς", δεν θα έκανες παρέα με τον Τραμπ που έβριζε εσένα και τη χώρα μας! Δεν θα είχες πέσει στα γόνατα για να συναντήσεις τον Μπάιντεν, που κατηγόρησε το έθνος μας για γενοκτονία! Δεν θα περίμενες στην πόρτα του Πούτιν που σκότωσε δεκάδες στρατιώτες μας!", είπε σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter.

Από ελληνικής πλευράς, η Αθήνα δεν θα πέσει στην παγίδα της όξυνσης που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι εμείς αποφασίζουμε αν πρέπει να οξύνουμε την κατάσταση.

Αυτά όμως δεν φαίνεται να πτοούν τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος όντας πιεσμένος αποφάσισε να οξύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Μετά τις αλλεπάληλες απόπειρες σκαφών λαθρεμπόρων, να περάσουν στη χώρα μας εκατοντάδες μετανάστες από τα παράλια της Μικράς Ασίας τις τελευταίες ώρες, ήρθε και η ώρα της NAVTEX.

Το βράδυ της Τρίτης, με παράνομη οδηγία προ ναυτιλωμένους, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης ενημέρωσε ότι το ερευνητικό πλοίο Γιουνούς αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο Αιγαίο. Το Γιουνούς θα σταλεί σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα σε μία περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο στις 25 και 26 Μαΐου.

Φυσικά ως κερασάκι στην τούρτα, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, την Τρίτη 24 Μαΐου, στις 20:43, υπερπτήση πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 27.000 πόδια. Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Τι κι αν σε όλα αυτά η Κομισιόν δίνει εξέδωσε ηχηρή ανακοίνωση προς την Τουρκία; "Ο σεβασμός μεταξύ γειτονικών χωρών και η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία εντός της ΕΕ", τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τη φραστική επίθεση του Τούρκου Προέδρου προς το πρόσωπο του Έλληνα πρωθυπουργού. Όμως ο Ερντογάν θέλει και θα συνεχίσει να θέλει. Και καθώς συνεχίζει να πιέζεται εντός και εκτός, θα θέλει όλο και περισσότερα και θα γίνεται πιο επιθετικός.

